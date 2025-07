Trump planea una tarifa general de entre 15% y ​​20% para todos los socios comerciales de EEUU que no reciban carta de notificación arancelaria

La nueva tasa general sería superior a la actual de 10%, que es la que se proyectaba inicialmente para los envíos de Chile. "No todos tienen que recibir una carta (...). Simplemente vamos a decir que todos los países restantes tendrán que pagar, ya sea el 20% o el 15%", señaló. Además anunció un gravamen de 35% para Canadá.

El presidente Donald Trump considera aplicar aranceles generales de entre 15% y ​​20% para la mayoría de sus socios comerciales, según declaró este jueves en una entrevista con NBC News, y agregó que los niveles exactos se están determinando.

La nueva tasa general sería superior a la actual, de 10%, que es la que se proyectaba inicialmente para el caso de Chile.

"No todos tienen que recibir una carta. Ya lo saben. Simplemente estamos fijando nuestros aranceles", declaró Trump en la entrevista, en referencia a las notificaciones que ha estado mandando a sus socios comerciales para informales de los incrementos en los gravámenes.

En el caso de Chile, por ejemplo, la Cancillería todavía no ha recibido dicho documento.

"Simplemente vamos a decir que todos los países restantes tendrán que pagar, ya sea el 20% o el 15%. Eso lo resolveremos ahora", afirmó Trump, según citó la cadena.

Hasta ahora son 22 las naciones que han recibido la notificación.

El vecino del norte

El mandatario informó además un arancel del 35% a las mercancías que ingresan a Estados Unidos desde Canadá, según anunció en una publicación en Truth Social. El nivel arancelario entrará en vigor el 1 de agosto.

La tasa representa un alza respecto del 25% actual sobre las importaciones canadienses no cubiertas por el acuerdo comercial negociado entre Estados Unidos, Canadá y México, que no enfrentan aranceles adicionales. Sin embargo, todavía no está claro si la exención que rige ahora para los bienes comercializados bajo el T-MEC se extenderá o se dará por terminada.

Y la tarifa podría sumarse además al arancel de 50% que Trump anunció esta semana a las importaciones de cobre, que amenaza también a Chile y Perú.

El dólar canadiense cayó cerca de 0,4% frente a su contraparte estadounidense tras el anuncio y los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cayeron.

El anuncio es un balde de agua fría para el primer ministro canadiense Mark Carney, que en un gesto de buena voluntad eliminó a principios de mes un impuesto a los servicios digitales que había provocado la ira del líder republicano por atacar a las empresas tecnológicas estadounidenses. El impuesto del 3% sobre los ingresos de las mayores empresas tecnológicas debía entrar en vigor el 30 de junio.

Wall Street en auge

El jefe de la Casa Blanca además salió a desestimar las críticas sobre los efectos negativos de sus políticas proteccionistas, destacando el auge que vive Wall Street.

"Creo que los aranceles han sido muy bien recibidos. El mercado bursátil alcanzó un nuevo máximo hoy", añadió Trump. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq cerraron en máximos históricos el jueves.