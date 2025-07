El emblemático hotel Sheraton Miramar cumple 20 años y remodela sus 142 habitaciones

La historia del emblemático hotel de Viña del Mar se remonta a la década de 1940, cuando en su misma ubicación funcionaba el Hotel Miramar, un referente del sector. Hace 75 años atrás el hotel fue construido con licencias que permitieron que el hotel estuviera ubicado dentro del mar.

No obstante, 20 años atrás, Sheraton -una de las 32 marcas de la cadena hotelera estadounidense, Marriot- logró un acuerdo con los propietarios de ese inmueble y decidió construir un nuevo hotel.

Con ello, el hotel -luego de permanecer cerrado por varios años- fue completamente reconstruido en 2005 y relanzado como parte de la cadena Marriott International, bajo la marca Sheraton Miramar.

Hoy por hoy, este hotel es uno de los dos Sheraton que hay en el país -junto con el de Santiago- y de acuerdo a su gerente general, Patricio Carvallo, “no sólo es un ícono arquitectónico sobre el mar, sino también un verdadero punto de encuentro que forma parte de la historia y el corazón de la ciudad”. Por ello es que Carvallo señaló a DF que a dos décadas de su lanzamiento, “buscamos posicionarnos no sólo como un hotel de lujo, sino como una experiencia con identidad local y visión global (...) más allá de su impacto económico, el hotel tiene un profundo valor emocional y cultural para la comunidad".

A esto agregó: “Queremos seguir siendo el hotel ícono de la región, fortaleciendo nuestra posición en el turismo internacional y de alto nivel”. Para esto, explicó que junto con los distintos eventos que harán de acá a diciembre para celebrar su aniversario -incluyendo el lanzamiento de una botella de vino con Casa Silva-, la mirada del hotel hoy está puesta en un gran proyecto de remodelación.

Modernización

Carvallo explicó que, aunque anualmente hay inversión dirigida a mejoras y actualizaciones, con este aniversario están pensando en empezar la remodelación de las habitaciones y pasillos del hotel.

“Si bien no hemos realizado una remodelación total en los últimos años, hemos invertido de forma sostenida en el mantenimiento y mejora de nuestras instalaciones. De cara a los próximos años, proyectamos una renovación más profunda de espacios comunes y habitaciones, siempre bajo los estándares globales de Marriott, alineados con las nuevas tendencias de diseño, sustentabilidad y tecnología en hospitalidad de lujo", sostuvo.

Dicho esto, sostuvo que todavía no tienen claridad ni con la fecha ni con la inversión del proyecto; no obstante sostuvo que “podría ya iniciar a partir del año que viene".

En ese sentido, detalló que, si bien no está definido el proyecto final, involucrará remodelar las 142 habitaciones del hotel y que están calculando un gasto promedio de entre US$ 12 mil y US$ 15 mil por habitación.

En términos de obra, el ejecutivo afirmó que ya tienen a los arquitectos y que el hotel continuará operando “sin molestar en la experiencia de ningún huésped", dado que irán “paso a paso” para no interrumpir el negocio del hotel.

Cabe destacar que durante 2024, Sheraton Miramar recibió aproximadamente 40 mil visitantes, y creció un 7% en comparación con el año anterior como reflejo de una recuperación sostenida del turismo. Para 2025 proyectan un crecimiento de entre 10% y 15% en su tasa de ocupación, gracias a la diversificación de sus productos y a la consolidación de Viña del Mar como destino estratégico.

Dicho esto, su mayor tasa de ocupación -o temporada alta- se da en verano, y sus huéspedes provienen mayoritariamente de Chile, seguidos por visitantes de Estados Unidos, Argentina y Brasil.