Experimento “reducción de jornada”: ¿cantidad o calidad?

Cartas

Señora Directora:

Recientemente la revista TIME destacó que Chile es “nuevamente el laboratorio social, económico y político del mundo”, gracias a un cambio de dirección que “combina la responsabilidad fiscal con una economía más competitiva, mejores protecciones sociales y condiciones de trabajo”.

Analizando la reducción de jornada laboral como un experimento de este laboratorio chileno, advierto que opera sobre una hipótesis dudosa: a menos trabajo, más bienestar.

Estudios previos han demostrado que la felicidad no es inmediata. Que deben darse condiciones psicosociales en el trabajo que no quedan aseguradas por un simple cambio en la temporalidad: bajamos de 48 a 45 horas trabajadas y no se vio el efecto ni en la productividad ni en el bienestar; aumentamos las horas de la jornada escolar y eso no afectó la calidad del aprendizaje.

Más allá del debate por las 40 horas, entendiendo que es un tema de calidad más que de cantidad, surgen, al menos, dos interrogantes que vale la pena considerar: 1) a nivel organizacional, ¿qué va a cambiar en las condiciones del trabajo?; 2) a nivel personal, ¿qué vas a hacer con las 5 horas que te quedarán disponibles?

Pablo Cea González

Profesor Investigador Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo