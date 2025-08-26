Click acá para ir directamente al contenido
Freno a la sobrerregulación

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 27 de agosto de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Hace pocos días, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), mediante su Informe Nº 37/2025, marcó un hito para la industria digital, con un fallo que establece que la infraestructura pasiva, ductos, postes, fibras ópticas o gabinetes no está sujeta a regulación tarifaria, reservando la tarificación solo para servicios activos de conmutación o transmisión. Esta precisión confirma que el modelo mayorista abierto y neutral, adoptado en Chile y respaldado por quienes invierten en redes de fibra óptica, cuenta con certeza jurídica para seguir expandiéndose.

Al separar infraestructura de servicio, se frena la sobrerregulación y se incentivan esquemas más flexibles y eficientes de despliegue, claves para cerrar la brecha digital.

La convergencia de servicios, la compartición de infraestructura y la neutralidad de redes son hoy principios esenciales para una industria más competitiva, innovadora y diversa. Estos permiten que nuevos actores ingresen al mercado, especialmente en regiones, desatando más competencia y donde las redes mayoristas facilitan el acceso rápido y económico a capacidades de alta calidad, beneficiando a los usuarios.

Chile tiene la oportunidad de consolidar su liderazgo regional en conectividad si mantiene reglas claras y promueve un ambiente regulatorio que estimule inversión y crecimiento. El  Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha dado una señal potente.

Rodrigo Ramírez

Presidente Cámara de Infraestructura Digital

VER MÁS