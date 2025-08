Imacec en perspectiva anual

Señor Director:

El editorial de ayer de DF, titulado “Imacec en perspectiva”, se refiere a la presentación que realicé en Sofofa, destacando la recuperación del crecimiento, y señala que no se puede comparar un trimestre con el promedio de una década. Sin embargo, yo no me referí a un trimestre, sino al año móvil terminado en junio, es decir el total de 12 meses de actividad comparado al mismo período anterior (año móvil terminado en junio de 2024), que arroja un crecimiento de 2,8%, mayor al promedio año móvil de una década. Esta cifra sería aún mayor, de no haber mediado el efecto año bisiesto en la base y la caída transitoria en la producción minera de junio por un lapsus transitorio de una operación minera privada. De hecho, la economía No Minera -casi el 90% de la economía- se expandió a 4,8% interanual en junio.

Mostar cifras no es conformismo, y por ello en la presentación se plantearon formas de acelerar el crecimiento. Sin embargo, para encuadrar el debate no se puede obviar la realidad aritmética de que la economía está elevando el piso desde donde impulsar el crecimiento futuro.

Mario Marcel Cullell

Ministro de Hacienda