Impacto de la permisología en La Araucanía

Cartas

Señor Director:

En relación con la carta del director regional del SEA Araucanía, Marco Pichunman, publicada en DF el pasado martes, quisiéramos aclarar ciertos puntos respecto al informe de la Multigremial sobre el impacto de la permisología en las inversiones.

El informe no indica que el 82,5% de los proyectos fueron rechazados. Se utiliza el término “no aprobados” para referirse a iniciativas que no avanzaron en el SEIA, incluyendo categorías como caducados, desistidos, no admitidos, no calificados, rechazados y revocados. Este enfoque refleja las dificultades reales del proceso, donde trabas administrativas, incertidumbre o violencia llevan a muchos titulares a retirar proyectos antes de enfrentar un rechazo formal.

Más allá del tecnicismo, lo preocupante es la realidad: La Araucanía lidera en baja aprobación de proyectos y registra una de las menores tasas de ingreso al SEIA. Durante este gobierno, solo dos de cada 10 proyectos han sido aprobados, reflejando una crisis de inversión sin precedentes.

Casos como el Embalse Fundo Nilpe, que generaría 250 empleos, fueron rechazados por observaciones menores. El Proyecto Waste To Energy Araucanía, con US$ 100 millones de inversión y 300 empleos potenciales también fue rechazado, pese a cumplir con la normativa.

Desde la Multigremial, hacemos un llamado urgente a trabajar juntos para destrabar las inversiones que la región necesita. Cada proyecto no aprobado significa empleos perdidos y oportunidades desperdiciadas.

Claudia Lillo

Multigremial de La Araucanía