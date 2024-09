Indemnización por años de servicio

Cartas

Señor Director:

En este medio he sostenido un pequeño debate a través de cartas con Rodrigo Crisóstomo, respecto a la indemnización por despidos de Chile. Me gustaría aclarar que lo que señala Rodrigo en su última carta no es correcto respecto a la evidencia entregada por Pivotes sobre este tema.

Primero, señala que Pivotes solo entrega una referencia académica del año 2001 para sostener que tener alta indemnización por despido desincentiva la contratación, reduce la productividad y la creación de empleos formales. En el estudio publicado en nuestro sitio web citamos 24 papers, publicados entre los años 1990 y 2018, que respaldan estos efectos nocivos.

Segundo, la carta da a entender que la postura de Pivotes es solo reducir la indemnización, a secas. Eso no es cierto. Nuestra propuesta siempre ha sido reducir los montos de la indemnización junto a un rediseño de éste, que la haga a todo evento a través de un fortalecimiento del Seguro de Cesantía, en línea con lo que el propio Rodrigo está recomendando.

Elisa Cabezón

Directora de Evidencia de Pivotes