La huella que dejamos en verano

Señor Director:

Chile enfrenta el desafío de más de 1,7 millones de toneladas de desechos que llegan al mar anualmente, donde plásticos y vidrios lideran la contaminación. Estos residuos no solo amenazan la vida marina, sino también nuestra salud. En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, celebrado el 28 de enero, es relevante tener en cuenta que la educación es el mejor aliado para revertir este panorama. No podemos aspirar a un cambio significativo sin educar a la ciudadanía sobre las consecuencias de sus acciones. Si la población flotante de Viña del Mar, Coquimbo y La Serena no reciclara durante estos meses de verano, estimamos que el impacto sería el equivalente a que 125.548 árboles sean talados o más de 2.000.000 de duchas de 5 minutos tomadas.

Hagamos del verano una oportunidad para actuar. Dejemos huella solo en la arena y no en el ecosistema.

Javier Fuentes

Gerente General de ReSimple