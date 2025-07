Cobre hacia récord histórico: Plusmining proyecta mercado al 2027 y advierte pérdida de dinamismo en Chile

El mercado del cobre vive un momento paradójico, que -raya para la suma-Con un precio que promedia los US$ 4,25 la libra en lo que va de 2025, el metal rojo se encamina a marcar su mayor valor nominal anual de la historia. Sin embargo, la sombra de los aranceles de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas globales amenazan con alterar la alta sensibilidad del mercado cuprífero justo cuando goza de sólidos fundamentos.

De acuerdo con el informe “Perspectivas del mercado del cobre, en el corto (2025) y mediano plazo (2026-2027)”, elaborado por Plusmining, el commodity marcará récord este año - de hecho, ayer cerró en US$ 4,56 en Londres - y seguirá su senda alcista hacia 2026 y 2027, con valores esperados de US$ 4,3 y US$ 4,35 la libra, impulsado por la transición energética, la electromovilidad y nuevas tecnologías.