Cartas

Señora Directora:

Clara y oportuna fue la carta de H. Verdejo del martes. La transición energética es una maratón que debemos correr y ganar.

El premio: menor contaminación, mayor independencia energética, precios de electricidad independientes de precios de los combustibles, significativa reducción de emisiones y electricidad limpia para producir H2, cobre, etc. con baja huella de carbono.

Recientemente la Asociación de Generadores anunció inversiones por US$ 23 mil millones. Si la regulación no se encarga oportunamente de otorgar las condiciones habilitantes necesarias, deberemos resignarnos a avances con un ritmo y magnitud que no se condicen con las necesidades energéticas del país y sus compromisos climáticos.

Las leyes de almacenamiento y reforma a la distribución son necesarias, pero no suficientes.

Necesitamos abordar el uso eficiente del sistema de transmisión, discutir ajustes al sistema marginalista que eviten las distorsiones que éste provoca. Debemos repensar la gobernanza y objetivos del Coordinador Eléctrico para alinear su acción con la transición energética, etc. De no avanzar oportunamente en esta dirección, creo poder afirmar responsablemente que las cuantiosas inversiones anunciadas por Generadoras AG van a quedar solamente como una suma aritmética de buenas intenciones irrealizables.

Carlos Finat

Ingeniero