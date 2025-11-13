Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Opinión Cartas
Cartas

Laberinto burocrático

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 14 de noviembre de 2025 a las 04:05 hrs.

Señor Director:

Chile arrastra un problema estructural de dispersión institucional, duplicidades y vacíos normativos que han derivado en incertidumbre para invertir. Por ello, ad portas de definir quién gobernará los próximos cuatro años, urge abordar uno de los mayores desafíos en materia de inversión: la temida permisología.

La reciente Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance que estandariza procedimientos y promueve mayor coordinación pública. Su éxito dependerá de su implementación, la capacidad de los servicios y un cambio cultural que priorice la gestión eficiente por sobre la tramitología.

Sin embargo, mientras tanto, otras reformas avanzan en sentido contrario: la nueva Ley de Patrimonio Cultural crea más permisos y órganos; el SBAP rigidiza el uso del territorio; y en materia marítima, la aplicación de la Ley Lafkenche sigue sin un marco claro de gobernanza.

Chile necesita una burocracia moderna, con reglas claras, instituciones coordinadas y decisiones basadas en evidencia. No se trata de desregular, sino de construir un Estado que acompañe el desarrollo, en lugar de trabarlo.

Joaquín García Menjibar

Fundación Jaime Guzmán

Te recomendamos

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tras cuatro años y US$ 50 millones de sobrecostos, culmina polémica consulta indígena de hidroeléctrica de Statkraft
2
Regiones

Operadores de buses rurales de cuatro regiones dejarán de ofrecer tarifas para estudiantes y adultos mayores desde el 1 de enero
3
Empresas

Huelga de pilotos de Latam continúa: asesor legal del sindicato pide "que la empresa recapacite"
4
Mercados

Michael Burry, el inversionista de "La gran apuesta", cerrará su fondo de cobertura tras advertir sobre las valoraciones en Wall Street
5
Empresas

Radiografía a la CNE: dotación no supera las 100 personas y ausentismo laboral alcanza mayor nivel en cinco años
6
Empresas

Falabella advierte impacto "acotado" en ventas de 2025 por menor afluencia de argentinos y jornada electoral
7
Empresas

El renacer de CAP tras el golpe de Huachipato: espera utilidades en 2026 y evalúa su ingreso al negocio del cobre
8
Empresas

Agitación en sindicatos mineros: Supervisores remotos de Lundin votan la huelga y grupo de mina de los Luksic adelanta su rechazo a última oferta
VER MÁS
VER MÁS