Licitación fallida de Fonasa

Señor Director:

La licitación fallida de la MCC- Fonasa no debiera sorprender. Pese a su objetivo de avanzar hacia un modelo de complementariedad público-privada, tenía dificultades estructurales, que generaron cuestionamientos a su diseño y a las condiciones económicas y técnicas exigidas.

La inviabilidad financiera del modelo, la existencia de una prima tope acotada, más una cobertura amplia sin selección de riesgo, hacía difícil cubrir los costos técnicos, además de la selección adversa, el riesgo moral y altos costos operacionales respecto de seguros tradicionales.

La rigidez y las condiciones regulatorias y operativas dejaban escaso margen para la sostenibilidad financiera o una gestión eficiente, reduciendo el atractivo para el mercado asegurador.

Los modelos exitosos requieren reglas claras, sostenibilidad financiera, distribución de riesgos y participación activa de actores. España, Países Bajos y Alemania demuestran que la complementariedad público - privada puede ampliar acceso y oportunidad, pero solo cuando existen incentivos alineados.

Chile tiene la oportunidad de construir modelos sólidos, que integren las capacidades, entregando mayor acceso, oportunidad y calidad de atención a pacientes, además de certezas y confianza a instituciones.

Santiago Venegas

Gerente general Clínica Pasteur