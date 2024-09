Cartas

Señor Director:

En los últimos meses, las listas de espera en los hospitales públicos han alcanzado cifras alarmantes, superando los 2,5 millones de pacientes, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior.

Ante esta brutal realidad, resulta sorprendente que las políticas públicas de salud en Chile aún no consideren en forma más relevante las atenciones de hospitalización domiciliaria para enfrentar esta crisis, más aún cuando solo el sector privado atiende al año en sus domicilios a 40 mil pacientes de todas las complejidades, con prestaciones GES y No GES. De estos, 800 son pacientes crónicos de alta complejidad y larga estadía, que si estuvieran hospitalizados lo harían en una cama crítica en un hospital o clínica, lo que equivale al 30% de la capacidad total de camas críticas basales, públicas y privadas, del país.

Cuesta entender que en Chile aún no se haga en forma permanente, sostenida y masiva un uso eficiente de esta alternativas de atención médica, aun sabiendo que hospitalizar en la casa es al menos un 40% más barato que hacerlo en un hospital, y cerca de un 70% más barato que en una clínica, por lo que el beneficio económico para el sistema público asegurador es también muy relevante.

Ya es hora de que el Gobierno empiece a utilizar todas las opciones de salud que están disponibles, para así otorgarle cierta dignidad a quienes necesitan una atención médica.

Diego Hurtado Urzúa

Presidente de la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria (Achisad)