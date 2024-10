Lo que no se mide no mejora

Cartas

Señor Director:

La noticia sobre los pocos municipios (cinco de 345) que han logrado aprobar sus Planes de Acción Comunal para el Cambio Climático (PACC) refleja una preocupante falta de preparación frente a los desafíos ambientales. Una cuestión clave para enfrentar estos retos es contar con información ex ante (línea base) que permita planificar las acciones adecuadamente y luego evaluar su desempeño y cumplimiento de metas. En este sentido, la incorporación de tecnología avanzada como IoT, IA y teledetección satelital es fundamental para fortalecer los procesos de planificación territorial y garantizar que nuestras acciones tengan un impacto real y medible. Como dijo el británico Lord Kelvin, “lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar y lo que no se mejora, se degrada siempre”.

Felipe Arteaga E.

Arquitecto Urbanista, Centro de Innovación y Diseño Avanzado