Magallanes resiliente

Cartas

Señor Director:

Para el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Agricultura, es prioridad impulsar la soberanía alimentaria en las regiones, y garantizar que cada persona tenga acceso a alimentos de calidad e inocuos.

Todos los territorios presentan diferentes oportunidades y desafíos y, por supuesto, Magallanes no queda fuera de esa realidad. Con una población cercana a 183 mil habitantes, autoridades locales sostienen que la región es capaz de producir solo el 20 o 25% de su demanda por alimentos.

No hay que olvidar que Magallanes es la puerta de entrada a la Antártida, por tanto, una región importante para la geopolítica nacional. Por eso, ser capaces de generar nuestros propios alimentos es una estrategia, no solo para cumplir con un derecho fundamental de acceso a los alimentos, sino también porque proporcionará desarrollo social, económico y mejor calidad de vida para sus habitantes.

Es momento de ver este escenario de forma multisectorial y entender que el desarrollo agropecuario es parte importante de un futuro sostenible, seguro e inclusivo con sus territorios. Desde INIA estamos trabajando para un Magallanes más resiliente ante la adversidad propia de ser la región más austral del mundo.

En las próximas semanas abordaremos medidas concretas para aumentar las 9 mil hectáreas de actividad silvoagropecuaria presentes en la región (INE, 2021), en beneficio de su ciudadanía y el país.

Dra. Iris Lobos O.

Directora Nacional de INIA Chile