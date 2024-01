Medidas anti evasión y elusión

Cartas

Señor director:

El Gobierno dio a conocer los lineamientos de su propuesta para combatir la evasión y elusión, arrastrando el mismo vicio que tenía la reforma tributaria rechazada el año pasado respecto a esta materia, consistente en que no hay claridad sobre la recaudación de las medidas propuestas, varias de ellas contenidas en el proyecto anterior.

Para hacer memoria, la reforma rechazada sustentaba las cifras de recaudación basándose en un dudoso y extemporáneo informe de evasión y elusión, por lo cual se encargó un nuevo estudio. Sin embargo, el problema persiste. El nuevo informe contiene cifras cuestionables que no han sido despejadas y no se han transparentado por completo los datos con los que se construyeron los cálculos. Para peor, la semana pasada el director del SII señaló que se trata de “un informe preliminar y que la versión final se conocerá a fines de abril”, reconociendo que está incompleto, haciendo estéril el debate de los últimos meses e incluso parte de la discusión en el Congreso, ya que el proyecto comenzará su debate en marzo.

Quizá a raíz de lo anterior, conscientes de la falta de consenso sobre el informe aún en desarrollo, desde Hacienda señalaron que este no era parte del pacto fiscal. No obstante, ¿cómo podría no serlo, si este se construyó precisamente para determinar la brecha de incumplimiento tributario y así poder justificar los eventuales montos a recaudar por el SII si se le entregan mayores atribuciones en la materia?

Urge dejar de legislar sin la información necesaria, poniendo la carreta delante de los bueyes, ya que antes de tomar decisiones sobre cómo enfrentar el problema, necesitamos estar seguros que el diagnóstico es el correcto.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado