Milei y $LIBRA

Señor Director:

Ha sido muy comentada la difusión que el presidente Milei dio a $LIBRA, un tipo de criptomoneda que generó grandes movimientos de dinero, con ganadores y perdedores. Más allá de la arista judicial, y el potencial fraude, resulta interesante concentrarse en la parte más filosófica, esto, por cuanto, ya hay quienes pretenden usar este hecho para atacar al libertarismo, filosofía defendida por Milei desde mucho antes de ser candidato a la Casa Rosada.

El libertarismo es un conjunto de ideas, donde la propiedad privada, la responsabilidad individual y el respeto al prójimo son pilares fundamentales. No se basan en una persona, ni en lo que esta haga o deje de hacer. Quienes perdieron dinero y culpan al presidente de sus propias decisiones individuales están haciendo lo contrario de lo que dicha filosofía sostiene. No solo porque pretenden evadir su propia responsabilidad, sino porque además avalan una especie de superioridad de un integrante del estado. Incluso en el escenario más perverso imaginable, donde Milei fuese el líder de una banda defraudadora, la filosofía libertaria seguiría tan vigente como siempre, y sosteniéndose en los mismos principios. Los detractores de las distintas versiones del libertarismo – personas de izquierda, no vale la pena ocultarlo –, están usando esta imprudencia del presidente Milei para intentar construir un hombre de paja, golpear a promotores de la libertad, y mover a la nebulosa del olvido el desastre económico que ellos con sus ideas han generado. Y esta estrategia no solo se ve en Argentina.

Félix Berríos Theoduloz

economista