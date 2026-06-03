Olvido presidencial

Señor Director:

Escuché atentamente, y no niego que con cierta ilusión, el discurso presidencial. Son buenas noticias que desde el 11 de marzo hayan ingresado más de US$ 22 mil millones en nuevos proyectos. También es positivo que existan más de 90 medidas orientadas a agilizar trámites del Estado, así como la modernización de la pequeña minería y la atención al sector agropecuario. Pero a Chile lo mueven las PYME.

En abril, el 62% de las micro, pequeñas y medianas empresas declaró que debió inyectar ahorros o ingresos personales para mantener su equilibrio financiero. En enero y febrero fue el 57%. Es decir, estamos frente a una situación en la que el patrimonio familiar está ayudando a mantener a flote al sector.

Todos estamos a favor de la inversión, pero sin las PYME y sin medidas concretas para apoyarlas no será posible resolver el desempleo ni combatir la informalidad. Sin un plan para las PYME su discurso, Sr. Presidente, solo le habló a la mitad de los chilenos.

Gustavo Ananía

CEO de RedCapital