OPA de Yura, ¿fracaso para quién?

Cartas

Señor Director:

Una primera lectura del resultado de la OPA de Yura sobre cementos Biobío (CBB), apuntaría a que fue un enorme fracaso, toda vez que los peruanos consiguieron aumentar su participación solo en 0,83%, versus el 20% que pretendían. La empresa del país vecino es competidora de CBB en Chile y Perú, además de accionista de la compañía con casi 21% de participación y un director. Este doble rol genera una dificultad para la gestión de CBB que solo se hubiese agravado con una mayor participación de Yura. Piense en las reuniones de directorio en que se tratan temas estratégicos con la competencia sentada a la mesa.

La empresa chilena puede estar tranquila por el momento porque las cosas al menos no serán peor, pero ¿es suficiente conformarse con esto? Definitivamente, no. Porque debido a la OPA hostil de Yura, CBB perdió la oportunidad de vender una parte de la compañía a la estadounidense Mississippi Lime Company que la valoraba en US$ 500 millones y que se retiró tras la oferta de los peruanos. Pero más allá de lo bueno o lo malo para la empresa, este caso alerta sobre otro tema más de fondo: en una economía con la productividad estancada, lo que se necesita es más y mejor competencia y en este caso dejamos pasar la posibilidad de que una empresa americana llegara a desafiar a los productores de cemento en Chile y Perú. Para algunos entonces, la OPA no fue un fracaso.

Hermann González

Economista