Proyecto Los Encinos y población Lo Hermida: un llamado

Cartas

Señora Directora:

Como publicó Diario Financiero, el desarrollo del proyecto de integración social Los Encinos, que incluye un parque y limitará con la población Lo Hermida en la comuna de Peñalolén, es, sin duda, una gran noticia para un sector que no tiene espacios verdes y que ha sido azotado por una profunda crisis de la vivienda. No obstante, no podemos si no lamentar que los comités de allegados de Lo Hermida no se hayan incluido en esta solución.

Varias organizaciones de Lo Hermida actualmente nos encontramos trabajando en una mesa de gobernanza junto con actores y actrices públicos y privados para impulsar un proceso de regeneración urbana en la población y la búsqueda de alternativas para las más de 2000 familias sin casa de la comunidad. Si bien hemos solicitado la posibilidad de conversar con la inmobiliaria Crillon anteriormente, quizás este diálogo hoy se convertiría en un primer ejemplo de verdadera integración social.

Santiago Castillo y Julia Espinoza

Dirigentes de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida