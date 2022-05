Realidad: inflación y Constitución

Cartas

Señora Directora:

La moneda doméstica que gozó a principio de año un fortalecimiento como consecuencia de mejores tasas, enfrenta hoy sesiones turbulentas debido a las continuas señales de endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Ejemplo de ello es la subida de 50 pb (subida no vista en décadas). Lo anterior es preocupante, ya que sigue presionando la inflación, la cual ya supera 10%.

La inflación doméstica se puede combatir con la actual credibilidad que posee el Banco Central, evidencia de ello es el compromiso que ha mostrado a la hora de aumentar la tasa de política monetaria. El problema con lo anterior es que además de una pandemia, guerra y una cadena de suministros estresada a niveles récord, hay que sumarle un proceso constituyente en términos locales.

La Convención Constitucional aún no muestra señales claras y concisas en materia de mantener la norma tal y como la conocemos en relación con el BC. Aprobar la autonomía no basta para asegurar la credibilidad, el hecho que existan aún dudas sobre el nombramiento y mantención de los consejeros no brinda buenas señales. Si queremos solucionar el tema de la inflación, debemos velar por la credibilidad, no ponerla en dudas.

Felipe Covarrubias