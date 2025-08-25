Señor Director:

La reciente participación de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, en el Consejo Asesor de Socios de la Cámara Nacional de Comercio nos invita a reflexionar sobre un tema central: recuperar la confianza en nuestras instituciones. Esta es la base de la estabilidad democrática y del fortalecimiento del Estado de Derecho. Hoy, las personas exigen mayor transparencia, información oportuna y un control efectivo del uso de los recursos públicos.

El rol que ha venido desarrollando la contralora es crucial. Su labor constituye una garantía para asegurar que los recursos públicos se administren con probidad y que los funcionarios actúen dentro de los márgenes de la ley. Esta tarea fortalece la institucionalidad y contribuye a elevar los estándares en ámbitos sensibles para la ciudadanía como la seguridad pública, la educación y la salud.

Desde el sector empresarial valoramos profundamente esta labor y reafirmamos nuestro compromiso de colaborar en el fortalecimiento de instituciones sólidas y de un marco regulatorio confiable. Solo así podremos construir un entorno de estabilidad que promueva inversión, innovación y crecimiento, en beneficio de todos.

José Pakomio

Presidente de la CNC