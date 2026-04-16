Señor Director:

El sector forestal enfrenta una compleja presión con el impacto de los incendios estivales y el alza del petróleo que encarece nuestra logística. En este escenario, el Plan de Reconstrucción del Ejecutivo es un respiro vital para las PYME madereras. Valoramos la ampliación del Fondo de Emergencia por Incendios a $ 1,2 billón para Ñuble y Biobío, esencial para reparar infraestructura productiva. Asimismo, el alivio tributario con una tasa del 12,5% y los créditos para el empleo protegen la viabilidad de actores que hoy operan con márgenes estrechos.

Sin embargo, el avance más transformador es el combate a la permisología. Reducir a seis meses el plazo para invalidar permisos otorga la certeza jurídica necesaria para que las inversiones de menor escala se ejecuten con agilidad..

Ignacio Vera Izquierdo

Gerente General Forestal Santa Blanca