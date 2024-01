RPM primer trimestre

Cartas

Señor director:

A fines de enero se celebrará “la” reunión de política monetaria correspondiente al primer trimestre de 2024. Esto es así puesto que la siguiente reunión se llevará a cabo en el mes de abril, la que por cierto coincidirá con la presentación del primer IPoM del año.

Tremendo desafío entonces enfrenta el Banco Central –que estrenará a un nuevo integrante–: definir la política monetaria para el primer cuarto del año, aun cuando, cabe recordar, el Consejo siempre puede convocar a reuniones extraordinarias en caso de ser necesario.

Nuevamente, el dilema no será si bajará o no la tasa de política monetaria, sino más bien la magnitud de dicha rebaja. El dato de inflación del mes de diciembre (-0,5%) recién pasado encendió algunas alarmas –se cerró en 3,9% anual cuando la proyección del IPoM apuntaba a un 4,6%–, y hoy no es posible descartar una disminución incluso mayor a los 75 puntos base.

Considerando que la tasa neutral estaría en torno al 4% –según el corredor de la TPM del último IPoM–, al parecer habría que apurar el paso de la normalización monetaria.

Rodrigo Montero

Decano de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile