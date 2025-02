Sin exploración, una minería sin futuro

Señor Director:

El Catastro de Empresas Exploradoras en Chile 2024 de Cochilco revela un complejo escenario para la exploración minera. La reducción de empresas activas, de 101 en 2023 a 87 en 2024, evidencia la falta de incentivos que existe para atraer financiamiento en un entorno global altamente competitivo. Pese a ello, el alza del precio del cobre, que cerró en US$4,15 la libra, mantiene el atractivo del sector y da cuenta de las nuevas oportunidades que surgen para actores emergentes, particularmente en la exploración de minerales estratégicos como el cobre y el litio.

Sin embargo, hay una realidad que no se menciona que es que la inversión en exploración en Chile se concentra en proyectos activos en expansión, no en nuevos yacimientos. Así es el ejemplo de la exploración Greenfield, clave para el futuro de la industria, no cuenta hoy con los incentivos necesarios como si se da en Canadá o Australia, donde beneficios tributarios han impulsado el descubrimiento de recursos estratégicos. Sin un plan concreto y estratégico de exploración, Chile limita su crecimiento y competitividad.

En el pasado, iniciativas como el Fondo Fénix fueron fundamentales para impulsar la exploración, con más de 150 millones de dólares, permitiendo la viabilidad de proyectos innovadores. Hoy es urgente desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento más dinámicos que incentiven la inversión en exploración. Fortalecer este sector no sólo garantiza la sostenibilidad minera, sino que se traduce en mayores ingresos para Chile.

Augusto Céspedes

Gerente General Xplora Minerals