Soluciones incompletas para la burocracia

Cartas

Señor Director:

La votación del proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales ha despertado amplias expectativas, pues se presenta como la solución a la excesiva burocracia que entorpece el desarrollo de proyectos en el país.

Sin embargo, es necesario decir que arreglar solo una parte del problema es como aceitar un engranaje en una máquina llena de piezas oxidadas: puede que algo se mueva, pero el conjunto seguirá funcionando mal.

Los nudos críticos en Monumentos Nacionales, Concesiones Marítimas y el Servicio de Evaluación Ambiental son como esos engranajes que están trancados y, por más que le demos vueltas, la máquina no va a andar. Este proyecto de ley puede ayudar, claro, pero mientras no se solucione lo esencial, seguiremos atascados en los mismos trámites eternos y con las mismas frustraciones.

Ojalá el Gobierno entienda que una reforma de verdad debe considerar todo el sistema y no solo aquello que es más fácil de arreglar. Porque, al final, ¿de qué sirve maquillar una parte si el problema sigue igual de grande?

Bernardita Valdés García

Fundación Jaime Guzmán