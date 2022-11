Startups en etapa temprana: ¿y si los bancos no ayudan?

Cartas

Señora Directora:

Hace poco que abrí una cuenta corriente para mi startup y ha sido lamentable ver lo poco preparado que está el ecosistema bancario para la nueva ola de emprendimientos de alto impacto que tiene nuestro país.

Por una parte, la mayoría de los bancos no tienen productos pensados para startups en etapa temprana. Por otra, aquellos que sí los ofrecen, tienen un mal servicio y con alternativas que no se adecuan a las necesidades de los que estamos recién comenzando. Por dar un ejemplo, transacciones tan simples como compras internacionales no permiten abonos previos y están limitadas al cupo otorgado a la tarjeta de crédito, que de por sí es bajo.

Es frustrante saber que a pesar de que uno tiene los fondos, el equipo de trabajo, y las intenciones de hacer las cosas bien, finalmente se topa con que su banco no logra ser un apoyo y termina siendo un obstáculo. Lo peor es que al final del día no hay más alternativas, ya que nadie más quiere abrir cuenta contigo.

Ismael Tagle

Emprendedor