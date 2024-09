Subsidio eléctrico: como parafina al fuego

Cartas

Señor Director:

Chile tiene una historia llena de políticas bienintencionadas que terminan haciendo más daño que bien. Un ejemplo clásico es el subsidio a la parafina, un programa mal diseñado que Miguel Kast tuvo que eliminar. Aunque la intención inicial era ayudar a los más necesitados, la evidencia mostraba exactamente lo contrario, beneficiando a quienes menos lo requerían. Fue como echar parafina al fuego, un incendio que el recordado ministro de Planificación no dudó en apagar de una vez por todas, antes de que se quemara todo.

Hoy, con el subsidio eléctrico, corremos un riesgo similar. Aunque busca aliviar a los sectores más vulnerables, podría generar desconfianza en los inversionistas y frenar el avance de las energías renovables. Además, financiarlo a costa de proyectos pequeños de energía limpia sería un retroceso. Chile no puede permitirse perder la confianza de los inversionistas.

Milton Friedman, premio Nobel de Economía y profesor de Kast, tenía una célebre frase: “There’s no such thing as a free lunch” (“No hay tal cosa como un almuerzo gratis”) . Me gusta pensar en qué diría frente a una política como la sugerida por el gobierno, me inclino por: “There’s no such thing as free light” (“no hay tal cosa como luz gratis”) .

Guillermo Berguecio Brinkmann