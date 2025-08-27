Click acá para ir directamente al contenido
Cartas

Una ruta que frena al turismo

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 28 de agosto de 2025 a las 04:04 hrs.

Señor Director:

Desde Hoteleros de Chile hacemos un llamado urgente al Estado a entregar una solución definitiva al camino a Farellones, principal acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana. Hoy, esta ruta presenta deficiencias graves que afectan la seguridad de los usuarios y limitan el desarrollo de la hotelería y el turismo, sectores que dependen de una infraestructura adecuada para crecer y competir internacionalmente.

La modernización del camino no solo beneficiará a los centros de esquí, sino que abrirá la posibilidad de consolidar un polo turístico de montaña durante todo el año, generando empleo, inversión y desarrollo local. El municipio de Lo Barnechea y los privados han desplegado importantes esfuerzos para impulsar el turismo invernal, pero no basta. Se requiere el compromiso decidido del Ministerio de Obras Públicas para asumir su responsabilidad y avanzar en un proyecto de fondo.

Chile tiene condiciones únicas para el turismo de montaña; no dejemos que la falta de infraestructura siga frenando su potencial.

Alberto Pirola

Presidente Hoteleros de Chile A.G.

