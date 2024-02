La repentina y trágica muerte del Presidente Sebastián Piñera ha caído como un golpe sobre un cuerpo herido por tanto trauma y dolor. Chile pareciera pasar de una tragedia o otra, lo que acentúa la sensación de un país a la deriva. Pero echarse a morir es justamente lo no jamás haría el Presidente. De hecho, mi último contacto con él fue ayer en la mañana, a las 11.15, para precisar los términos de una minuta sobre la catástrofe de Viña del Mar y Quilpué, que me pidió junto a otros ex colaboradores de su administración.