DF Tax | Operación Renta: automatización, un desafío pendiente

Columnistas

Edmundo Soto, presidente de Easytax.

El Servicio de Impuestos Internos ha transformado la Operación Renta en un proceso altamente tecnológico y automatizado, abarcando tanto la declaración en sí misma como las extensas validaciones subsiguientes. Una vez presentadas las declaraciones juradas y el formulario 22, el SII procede a una revisión automatizada, proporcionando rápidamente retroalimentación sobre la conformidad o discrepancia con la información presentada, basándose en diversas fuentes de datos y perfiles de riesgo predefinidos.

Sin embargo, para los contribuyentes, la verdadera automatización ha avanzado más lentamente. Aunque existen varias herramientas tecnológicas disponibles, desde simples hojas de cálculo en Excel hasta software supuestamente más completos, aún persisten numerosos procesos manuales, algunos de ellos rutinarios, que consumen un tiempo valioso durante la Operación Renta. Por ejemplo, tareas como actualizar manualmente el registro de activos fijos en una hoja de cálculo de Excel o tener a alguien descargando información de la página web del SII.

El propósito de la automatización es dirigir el trabajo humano hacia actividades de mayor valor agregado, eliminando errores y mejorando considerablemente el proceso en su conjunto. La verdadera automatización no se limita a tener un software que calcule la Renta Líquida Imponible, sino que implica un conjunto de sistemas interoperables, como el sistema contable, la información proporcionada por el SII y los registros extracontables requeridos por la ley. Es crucial que no haya necesidad de transferir manualmente datos entre sistemas, lo cual no solo consume tiempo, sino que también aumenta el riesgo de errores e impide actualizaciones en tiempo real.

Además, la automatización debe incluir comprobaciones y validaciones propias de la auditoría tributaria. Por ejemplo, ahora es posible auditar de manera automatizada los gastos registrados en las facturas recibidas por el cliente, generando rápidamente un informe de facturas que podrían ser cuestionadas por el SII. Asimismo, se puede controlar los activos fijos de manera automatizada, extrayendo la información directamente del sistema contable, y generar la información requerida por el SII en caso de una fiscalización para validar la declaración de impuestos.

La automatización también debería contribuir a cerrar la brecha de conocimiento, especialmente para las pequeñas empresas. Las soluciones automatizadas deben integrar el mejor conocimiento tributario disponible y mantenerlo actualizado, para que el proceso esté al alcance de profesionales no expertos.

La automatización tributaria en las empresas sigue siendo un desafío pendiente, pero es también una necesidad imperiosa, ya que es la única manera de hacer frente a los cada vez mayores requisitos impuestos por el SII como resultado de su propia automatización.