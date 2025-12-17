Un pacto de desarrollo para el crecimiento sostenible

Eduardo Bitran

El Gobierno del Presidente electo, José Antonio Kast, ha establecido como una de sus prioridades acelerar el crecimiento económico. Es un objetivo compartido por la mayoría de los actores políticos y, por tanto, existe una oportunidad para generar acuerdos. Los centros de estudios Horizontal y Espacio Público elaboraron la propuesta “Un Pacto de Desarrollo para Chile”, con el fin de volver a crecer a tasas que permitan avanzar decididamente hacia el desarrollo y salir de la trampa de países de ingreso medio. El pacto propone lograrlo “apalancándonos en la producción sostenible de nuestros sectores exportadores tradicionales” con sofisticación productiva basada en atributos de sostenibilidad y en nuevas ventajas en recursos energéticos renovables.

El informe también señala que “la degradación ambiental ha afectado la productividad”. El volumen de exportaciones basadas en recursos naturales e hídricos creció 11% anual entre 1990 y 2006, para luego caer a solo 1% al año. La reasignación de recursos en el período del boom exportador permitió un aumento de la productividad total de factores cercana a 3% al año e impulsó el crecimiento de la inversión, todo lo cual elevó el PIB per cápita del período por sobre 4% al año. Con la caída de la tasa de crecimiento de las exportaciones y terminado el super ciclo de los commodities, se produjo a partir del 2013, un crecimiento del PIB per cápita inferior a 1% por año, con lo cual dejamos de converger al nivel de ingreso per cápita de los países desarrollados.

Para retomar un rápido crecimiento de las exportaciones de recursos naturales es fundamental abordar los desafíos de sostenibilidad de estos sectores. La explotación de recursos naturales renovables debe ser sustentable, lo que no ha ocurrido en diversos sectores por fallas regulatorias. Respecto a los no renovables, como la minería, es posible avanzar en la transformación del capital natural agotable en capital sostenible si se desarrollan círculos virtuosos, en que se invierte en capital humano y se generan demandas de empleo sofisticado.

Para lograr un crecimiento exportador sostenible se requiere un “Estado habilitador” que promueva el desarrollo de las instituciones que permiten la difusión de conocimiento y se enfoque en los distintos sectores exportadores con elevado potencial de crecimiento sostenible. Además, debe coordinar procesos de co-construcción de estrategias de desarrollo que creen capital social, involucrando a los diferentes stakeholders y resolviendo fallas de coordinación que promuevan procesos de inversión e innovación con desarrollo de capital humano con competencias específicas y removiendo obstáculos regulatorios espurios.

El informe de los centros de pensamiento concluye que un pacto de desarrollo debe ser una política de Estado, con visión de largo plazo, que trascienda a los gobiernos. Es fundamental aprovechar el consenso sobre la necesidad de priorizar el crecimiento sostenible para salir de la trampa de los países de ingreso medio.