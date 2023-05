El acceso a la justicia debe ser para todos

Columnistas

Eva Méndez Coordinadora General de Fundación Pro Bono

Eva Méndez

El difícil escenario económico mundial y los cambios que generó la pandemia en todos los aspectos de nuestra sociedad no sólo han creado inestabilidad en nuestros mercados, sino que también han hecho aumentar de forma importante el número de personas que no pueden acceder a la justicia.

Debido a las altas demandas que tiene el Estado en cuanto a acceso a la salud, seguridad, y muchos otros temas, el acceso al sistema judicial para los más desfavorecidos es pocas veces prioritario y, por lo tanto, la asignación de recursos para que las instituciones estatales de asesoría gratuita funcionen como corresponde es insuficiente.

Es por eso que, hoy más nunca, el voluntariado legal de estudios jurídicos, departamentos legales y abogados en general es urgente. Esto se impone como la alternativa privada para aportar en el acceso igualitario a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y organizaciones sociales que no pueden pagar abogados.

Hoy la situación es muy compleja, ya que la cantidad de personas que no pueden pagar siquiera por los trámites anexos a los juicios, como notificaciones y pericias, ha aumentado en un cien por ciento, producto de la pandemia. Estamos dejando fuera a miles de personas que requieren ayuda en sus juicios hoy y no en seis meses más, que es cuando el sistema estatal puede dar atención legal gratuita a los que puede ayudar.

En las acciones inmediatas, no olvidemos que el acceso a la justicia no es solamente abrir la puerta, sino que, una vez adentro, debemos contar con que haya eficiencia, oportunidad y celeridad. En ese sentido, por muy grandes que sean los esfuerzos de los abogados, no son éstos suficientes, pues requieren de la voluntad de los auxiliares de justicia. Así también, el sistema judicial debe tener la capacidad de responder a tiempo a los requerimientos. De lo contrario, simplemente se cae el acceso a la justicia, pese a la voluntad de muchos.

Hay también soluciones que pueden ser adoptadas a largo plazo para solucionar esta problemática. Por ejemplo, la prevención de futuros litigios a través de una ciudadanía informada, preparada y con conocimiento y, por otra, acudir a los medios alternativos de resolución de controversias como la mediación. Para avanzar en estas medidas a largo plazo, es necesario concientizar tanto a abogados como a las personas de que los medios alternativos son muchas veces una buena alternativa y de bajo costo para los involucrados. Esto, debido a que es una solución al conflicto al cual llegan las partes con la ayuda de un tercero imparcial.

La civilidad es responsabilidad de todos. Tanto lo preventivo como lo reactivo es parte del acceso a la justicia y el compromiso con ésta nos compete a todos. Es por eso que se debe enfrentar la importante problemática del acceso a la justicia, en un trabajo conjunto entre el sector privado y público.