El dolor de hacer negocios bajo el mandato de Trump

Pilita Clark

Poco a poco, uno tras otro, los altos ejecutivos han comenzado a alzar la voz. Tras días de caos en los mercados, los multimillonarios estadounidenses finalmente hicieron algo la semana pasada que pocos altos ejecutivos han hecho desde que Donald Trump asumió el cargo en enero: expresarse públicamente sobre las acciones del Presidente estadounidense.

Muchos afirmaron que los aranceles radicales de Trump eran un “enorme error político”, nacidos de la “estupidez”, que podrían desencadenar un “invierno nuclear económico” y, en algunos casos, un completo “disparate”. Esto es un cambio. Hasta este momento de desestabilización del mercado, las empresas de todo EEUU habían mostrado una sorprendente deferencia hacia la agenda de Trump.

Ceder a las presiones de la volátil administración estadounidense tiene costos que apenas comienzan a evidenciarse.

Es difícil predecir si esto cambiará tras su retroceso en los aranceles, pero lo que está claro es lo difícil que es lidiar con una administración empeñada en cambiar drásticamente las normas habituales de las relaciones comerciales.

Para empezar, la situación es totalmente confusa.

La semana pasada hablé con Nneka Chiazor, directora del Consejo de Asuntos Públicos en Washington, una asociación no partidista de profesionales de algunas de las mayores empresas estadounidenses. Acababa de regresar de una reunión con algunos de sus miembros en Bruselas, quienes la acribillaron con preguntas como: “¿Podemos seguir hablando de ‘verde’?”; “¿Sigue siendo aceptable ‘limpio’?”; “¿Estaría bien si participamos en la Semana del Clima de Nueva York?”.

“La gente no sabe cómo pueden mostrar respeto por la administración estadounidense” y, al mismo tiempo, cumplir con sus compromisos con los clientes y otras partes interesadas, dijo.

Esta lucha se agrava cuando te das cuenta cuán arriesgado puede ser para las empresas dar marcha atrás en esfuerzos que en su día defendieron y que no concuerdan con la administración Trump.

“Todas parecen hipócritas y sin rumbo”, dijo la profesora de la Universidad de Nueva York Alison Taylor, autora de “Higher Ground: How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World” (“Terreno más alto: cómo las empresas pueden hacer lo correcto en un mundo turbulento”).

Además, existe el riesgo financiero.

El número de compradores que visitan las tiendas Target ha disminuido durante nueve semanas consecutivas desde que la cadena de tiendas desencadenó un boicot de clientes debido a un comunicado en enero que indicaba que se retiraba de las iniciativas de diversidad que había promovido durante mucho tiempo, según datos de la firma de análisis Placer.ai. En cambio, el número de clientes ha seguido creciendo en Costco, que se opuso a una propuesta de los accionistas destinada a socavar sus iniciativas de diversidad e inclusión.

Pero la confianza de los empleados es otra historia. Piensa en los cientos de asociados de algunos de los bufetes de abogados más grandes del mundo que firmaron una carta abierta condenando los ataques de la administración a las firmas a las que se opone. Imagínate cómo se sintieron cuando algunas de sus firmas cedieron, comprometiéndose a donar millones de dólares en servicios pro bono a causas aprobadas por la administración, una decisión que parece haber sorprendido incluso al Presidente.

“Las firmas se preguntan: ‘¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo?’”, se maravilló Trump ante la Casa Blanca el mes pasado. “Nadie puede creerlo”.

Quizás. La historia sugiere que las empresas rara vez están a la vanguardia de la resistencia política, por mucho que haya en riesgo. El libro de 2024 de Charles Hecker, “Zero Sum” (Suma cero), ofrece una lección sobre las empresas extranjeras que siguieron operando en una Rusia cada vez más autoritaria. En un ejemplo revelador, un ejecutivo europeo de alto nivel revela que las sedes corporativas de estas empresas desaprobaban la anexión ilegal de Crimea por parte de Moscú en 2014, al tiempo que instaban a sus oficinas rusas a aumentar las ventas el próximo año. El EEUU de 2025 no es la Rusia de 2014.

Después de todo, cualquier empresa estadounidense que se doblegue ante una administración excepcionalmente decidida a someter a sus adversarios a su voluntad está recorriendo un camino familiar.