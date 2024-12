¿Qué hacer para volver a crecer?

Como no es un secreto que la economía chilena se encuentra en un estado de estancamiento desde hace una década, me pareció una vuelta de tuerca interesante centrarme en proponer medidas para impulsar su crecimiento y no solo comentar el problema. De acuerdo con el IPoM de diciembre de 2024 publicado por el Banco Central, se espera una expansión de 2,3% en 2024, y de entre 1,5% y 2,5% para 2025. ¿Qué hacer para crecer más?