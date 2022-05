Impuesto a la riqueza para avanzar en justicia tributaria

Dentro de la reforma tributaria que el Gobierno presentará al país se incluyen instrumentos que gravan la riqueza, como un impuesto al patrimonio inmobiliario y financiero, y una mejora al impuesto a herencias y donaciones. Esto implica una diferencia conceptual respecto de lo que se ha denominado un impuesto a los súper ricos, para precisar las dudas expresadas por Claudio Bustos en una columna anterior. El objetivo no es gravar ni castigar a personas en particular, sino reconocer que existe una mayor capacidad de contribuir allí donde se acumulan altos patrimonios.

El impuesto al patrimonio inmobiliario y financiero gravará a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, respecto a su riqueza en el país y en el extranjero. El diseño considera un tramo exento elevado, de en torno a cinco o siete millones de dólares. En ningún caso se tratará de un impuesto confiscatorio o que evite la acumulación de riqueza, puesto que las tasas serán moderadas, varias veces por debajo de cualquier proyección razonable de rentabilidad del capital.

“El objetivo no es gravar ni castigar a personas en particular, sino reconocer que existe una mayor capacidad de contribuir allí donde se acumulan altos patrimonios. No será un impuesto confiscatorio o que evite la acumulación de riqueza,