Inscripción de empresas fintech: lento ¿pero seguro?

EDUARDO DE LA LA MAZA Director Ejecutivo de ProFintech

El tiempo avanza hacia una fecha crucial para el sector fintech. Con el 3 de febrero de 2025 como límite establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que las empresas que prestan seis tipos de servicios financieros clasificados como fintech soliciten su registro y autorización, el ecosistema chileno atraviesa un periodo de intensa expectación y actividad.

A menos de 100 días de que venza el plazo para presentar su solicitud de registro ante la CMF conforme a la ley, no se prevé que la entidad vaya a extender ese plazo, por lo que las empresas del sector corren contra el tiempo para ajustarse a la normativa. Entre los servicios que deben inscribirse destacan los intermediarios de instrumentos financieros, como los exchange de cryptos o los factoring, y las plataformas de financiamiento colectivo, como los crowdfunding y las empresas de lending. Aquellas empresas que no soliciten su registro dentro del plazo deberán cesar sus servicios o estarán expuestas a sanciones, que podrían ir desde multas a eventuales denuncias penales, lo que ciertamente podría llevar a una contracción de este sector, afectando la disponibilidad y competencia en estos rubros.

A menos de 100 días de que venza el plazo, solo 55 empresas fintech han presentado su solicitud de registro en la CMF; 18 fueron rechazadas; y solo 10 han pedido autorización para operar.

Cabe preguntarse, entonces, cuántas fintech ya han gestionado su inscripción (excluyendo a los asesores de inversión, quienes tenían un plazo distinto). Según datos de la CMF, al 24 de octubre, 55 empresas han presentado su requerimiento de inscripción; sin embargo, 18 de ellas fueron rechazadas por errores manifiestos, incumplimientos u otras razones. Además, solo 10 han pedido la autorización para operar, un requisito que debería cumplirse simultáneamente con la solicitud de inscripción.

Estas cifras representan un porcentaje bajo frente a las más de 100 empresas que, de acuerdo con estimaciones conservadoras, deberían registrarse. Según Finnovista, en el primer semestre de 2024 había 348 empresas fintech en Chile, de las cuales deberían inscribirse aquellas dedicadas al crowdfunding, préstamos (lending) y criptomonedas (crypto). A esta cifra se suman algunos de los 300 proveedores de factoring que se estima operan en el país, quienes podrían entrar en la categoría de intermediarios de instrumentos financieros.

El proceso de inscripción ante la CMF es complejo y lento, ya que requiere la elaboración de manuales, balances auditados, acreditación de capacidad operacional y otros elementos, que en muchos casos las empresas aún no poseen. La categoría y requisitos específicos dependen de variables como el número de clientes, montos transados e ingresos percibidos. Aunque no sabemos cuántas fintech ya están trabajando activamente para cumplir con la inscripción ante la CMF, la cuenta regresiva avanza.

El 3 de febrero de 2025 no solo marcará el fin de un plazo, sino posiblemente el inicio de una etapa de mayor madurez y estabilidad para el sector fintech. Aquellas empresas que aún no han iniciado su inscripción deberían hacerlo pronto, para no poner en riesgo su derecho a operar.