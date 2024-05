Las ineficiencias de nuestra descarbonización eléctrica

El precio de la reciente licitación de suministro eléctrico a clientes regulados de US$ 57,8 por MWH más el costo sistémico, que en la actualidad supera los US$ 20 por MWH, es casi un 200% mayor al precio de la licitación del 2021 en que se obtuvo el menor precio histórico de US$ 23,8 por MWH.

Por otra parte, el número de oferentes se redujo de más de una veintena a sólo cinco en esta licitación y se terminó adjudicando a un incumbente histórico, que dispone de una diversidad de tecnologías para cumplir con los contratos.

Entre 2015 y 2021 ingresaron nuevos competidores, lo que redujo los precios de suministro de US$ 129 por MWH a menos de la quinta parte en 2021. Esta mejora del desempeño de la industria ocurre principalmente por la reducción de las barreras de entrada a operadores de generación renovable, derivada de las reformas al mecanismo de licitación de contratos de suministro, permitiendo ofertas de acuerdo con las características de cada tecnología en diferentes bloques horarios y la extensión de plazos de estos. Esto redujo drásticamente la percepción de riesgos de inversión y facilitó el financiamiento de proyectos renovables de nuevos entrantes.

No obstante, el riesgo del sector ha aumentado en los últimos años, principalmente por los siguientes factores: 1) El copamiento de la capacidad de transmisión eléctrica a partir de 2021, que implicó que varias empresas operando en horario diurno, con costos marginales cero, no pudieran cumplir con sus contratos de suministro, debiendo comprar en el mercado spot a precios sustantivamente mayores; 2) La sobreinversión en centrales fotovoltaicas y el aumento del vertimiento de energía debido a los subsidios cruzados implícitos en el precio estabilizado para pequeños sistemas de generación renovables, incidiendo en más de US$ 4 por MWH en los costos sistémicos; 3) La operación a mínimo técnico de centrales térmicas para otorgar seguridad de suministro implica un costo sistémico que supera los US$ 6 por MWH; 4) Eliminar las señales de localización en la tarificación de la transmisión ha distorsionado las decisiones de localización; y 5) La regulación de servicios complementarios también ha aumentado los costos sistémicos.

Todos estos factores, además de la acumulación de deuda con los generadores por la fijación de tarifas por razones políticas por más de cuatro años, han aumentado considerablemente el riesgo del sector, inhibiendo la competencia.

Chile tiene las mejores condiciones para impulsar una eficiente transición energética desarrollando energías renovables. Sin embargo, la variabilidad en su suministro requiere de una oportuna planificación y ejecución de las inversiones en transmisión, la eliminación de subsidios distorsionadores que inducen inversión redundante y el aumento de la competencia en la provisión de servicios complementarios.

Todavía estamos a tiempo para acelerar las reformas regulatorias que permitan mantener el liderazgo en la descarbonización eficiente y segura del sector eléctrico.