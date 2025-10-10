¿Y si trabajar desde casa fuera un derecho legal?

Pilita Clark

Es difícil seguirle el ritmo a Australia. Está aprobando algunas de las leyes antivapeo más estrictas del planeta, además de implementar una prohibición pionera en el mundo de las redes sociales para menores de 16 años. Y se ha convertido en el primer país en prohibir la piedra artificial utilizada para encimeras de cocina que está relacionada con enfermedades pulmonares.

Ahora, Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, está planeando otra medida revolucionaria: una ley que les otorga a los trabajadores, tanto del sector privado como del público, el derecho a trabajar desde casa al menos dos días a la semana.

Un estado australiano planea lanzar una nueva ley de trabajo híbrido, pese al indignado clamor empresarial.

En el proceso, está revolucionando las políticas del trabajo remoto de una forma difícil de ignorar por otros países. Y esa es una perspectiva desalentadora para el 83% de los directores ejecutivos mundiales que el año pasado afirmaron que esperan ver a los trabajadores de vuelta a la oficina a tiempo completo en tres años.

Un número similar de empresarios australianos afirmó lo mismo, así que imagínate lo que ocurrió en agosto, cuando el Gobierno del Partido Laborista de Victoria anunció sus planes para el derecho al trabajo remoto. “Esta política sin duda costará empleos en Victoria”, advirtió Ben Pfisterer, director del grupo de pagos digitales Zeller de Melbourne.

Los directivos de las grandes cadenas minoristas también se unieron para criticar duramente un plan que, según el Consejo Empresarial de Australia, debería desecharse por ser innecesario, económicamente perjudicial y posiblemente inconstitucional.

Por eso, resulta sorprendente la respuesta mucho más cautelosa del opositor Partido Liberal de Victoria, que tradicionalmente es la voz del sector empresarial.

“Seremos constructivos cuando el Gobierno presente su legislación”, me dijo esta semana el líder de la oposición, Brad Battin. Añadió que el Gobierno debe asegurar que sus planes no impulsen el empleo y la inversión interestatalmente, y que se debe escuchar a las empresas. Pero no ha pedido que se abandone el plan.

¿Por qué no? Para empezar, las encuestas de agosto mostraron que hasta el 64% de los votantes respaldaron la medida, lo que, según algunos analistas, ha contribuido a un aumento de 10 puntos en el apoyo al Gobierno de Victoria desde principios de año. Nada mal para un partido que lleva 11 años en el poder.

Y solo han pasado cinco meses desde que los liberales perdieron unas elecciones federales en las que su política, similar a la de Trump, de obligar a los funcionarios públicos a volver a la oficina cinco días a la semana causó tal rechazo que fue revocada a mitad de campaña.

Muchos factores contribuyeron a esa derrota, por supuesto, y lo mismo ocurre con los resultados de las encuestas en Victoria.

Pero las pruebas políticas de Australia sobre los patrones laborales siguen siendo dignas de atención, sobre todo porque sus tasas de trabajo remoto coinciden con el promedio de los trabajadores con educación universitaria en 40 países.

Allí, como en otros lugares, la popularidad del trabajo remoto no es ningún misterio.

Desde la pandemia, los tiempos de desplazamiento de los australianos que trabajan desde casa se han reducido en unas tres horas semanales. Para los asalariados promedio, según los economistas, esto supone un ahorro anual de 5.300 dólares australianos (aproximadamente US$ 3.500).

No es de extrañar que el 76% de los australianos hayan declarado recientemente que desearían un mayor salario para volver a trabajar a tiempo completo.

Tampoco sorprende que tantos empleadores ofrezcan trabajo híbrido, ya que investigadores australianos afirman que quienes trabajan la mitad de su tiempo en casa dedican poco más del 9% más de horas a la semana que quienes trabajan a tiempo completo en la oficina. Esta cifra se eleva a casi el 20% para quienes trabajan a tiempo completo desde casa.

Sospecho que cifras como éstas explican por qué ejecutivos de empresas inmobiliarias que supervisan 60 millones de metros cuadrados de espacio de trabajo global le informaron recientemente al grupo inmobiliario Knight Frank que prevén que el principal modelo de trabajo dentro de tres años sea híbrido.

Victoria no tiene previsto introducir su nueva ley hasta el año que viene, y pocas empresas seguirán los acontecimientos con tanta atención como las empresas que defienden con vehemencia la vuelta a tiempo completo a la oficina, como Amazon.

Amazon me comunicó esta semana que no podía especular sobre cómo las leyes que aún no han entrado en vigor podrían afectar a sus operaciones australianas. Sin embargo, se mostró “entusiasmado” con la innovación y la colaboración observadas desde que su personal regresó a la oficina cinco días a la semana. A ver qué opina el personal si obtiene el derecho legal de volver a casa.