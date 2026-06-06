Exponor y el desafío de seguir liderando en minería

La nueva edición de Exponor confirma el lugar que Chile ha logrado construir en la minería mundial. La presencia de 1.350 expositores provenientes de 36 países, junto con la participación de autoridades, inversionistas y proveedores de alcance global, demuestra que Antofagasta se ha consolidado como uno de los principales puntos de encuentro de una industria llamada a desempeñar un papel central en la economía de las próximas décadas.Lo anterior, no es casualidad. La transición energética, la electrificación del transporte, el crecimiento de los centros de datos y el avance de la inteligencia artificial están impulsando una demanda cada vez mayor por cobre, litio y otros minerales estratégicos. En este escenario, Chile cuenta con ventajas difíciles de igualar: es el principal productor mundial de cobre, posee algunos de los recursos de litio más relevantes del planeta y ha desarrollado un ecosistema de proveedores, conocimiento técnico y experiencia operativa reconocido internacionalmente.

Exponor refleja precisamente esa posición privilegiada. La feria se ha transformado en una plataforma donde convergen innovación, tecnología, sostenibilidad y negocios, permitiendo observar cómo evoluciona una industria que hoy enfrenta el desafío de producir más, con menores emisiones, mayor eficiencia y crecientes exigencias ambientales.

La feria se ha transformado en una plataforma donde convergen innovación, tecnología, sostenibilidad y negocios.

La Región de Antofagasta representa mejor que ninguna otra esa oportunidad. Según Cochilco, concentra cerca del 40% de la cartera de inversión minera proyectada para Chile durante la próxima década, con iniciativas que superan los US$ 40 mil millones. A ello se suma el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a energías limpias, almacenamiento, logística y servicios especializados, consolidando a la región como uno de los principales polos productivos del país.

Sin embargo, precisamente porque las perspectivas son mayormente favorables, sería un error caer en la complacencia.

El liderazgo minero de Chile enfrenta una competencia cada vez más intensa. Perú continúa impulsando una cartera de proyectos superior a los US$ 60 mil millones y mantiene una posición cada vez más sólida en la producción mundial de cobre. Argentina, en tanto, avanza aceleradamente en el desarrollo de su industria del litio, atrayendo inversiones internacionales que buscan participar en el auge de los minerales críticos para la transición energética. La competencia por los capitales, los proyectos y las nuevas tecnologías ya está en marcha.

En este contexto, mantener el liderazgo exigirá algo más que recursos naturales. Será necesario avanzar con decisión en materias largamente discutidas, como la modernización de los sistemas de permisos, una mayor certeza jurídica, el fortalecimiento de la infraestructura y la formación de capital humano especializado. Del mismo modo, será fundamental seguir impulsando la innovación y el desarrollo de proveedores capaces de exportar tecnología y servicios al resto del mundo.

Exponor demuestra que Chile sigue siendo observado como un actor estratégico para el desarrollo de los minerales que demandará el futuro. La tarea ahora es asegurar que esa posición se mantenga. Porque las ventajas comparativas siguen estando de nuestro lado, pero en una industria cada vez más competitiva, liderar también exige moverse con rapidez.