Licitación de Zona Franca de Aysén se iniciaría en marzo de 2027: Gore y Hacienda acuerdan términos para retomar la gestión aprobada en 2013
El gobernador Santana se reunió con equipos técnicos de Hacienda para agilizar los procesos administrativos. En 120 días debieran estar listas las bases de licitación y el modelo de negocio definido.
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El Gobierno Regional de Aysén y el Ministerio de Hacienda acordaron un cronograma de 120 días para actualizar las bases de licitación y definir el modelo de negocio de la Zona Franca de Aysén, con el objetivo de dejar encaminado el proceso administrativo a fines de marzo de 2027.
El compromiso, asumido en Santiago por el gobernador regional, Marcelo Santana, y el equipo de coordinación tributaria de Hacienda, establece que el GORE asumirá el financiamiento para actualizar técnica y jurídicamente las bases de licitación, aprobadas en 2013 y pendiente de ejecución desde entonces, mientras que Hacienda mantendrá su rol como organismo mandante de la licitación.
“Hemos encontrado en el Ministerio de Hacienda una disposición concreta para avanzar en la Zona Franca de Aysén. Eso es importante, porque durante mucho tiempo fue difícil encontrar esa voluntad. Hoy tenemos un camino de trabajo que nos permitirá actualizar las bases de licitación y generar certezas para quienes quieran invertir en nuestra región”, señaló el gobernador Santana.
Para ejecutar la revisión en el plazo proyectado, la autoridad regional impulsará una mesa de trabajo integrada por la Delegación Presidencial Regional, representantes de la cartera y el sector privado. La instancia buscará estructurar un modelo de negocio viable y atractivo que otorgue certeza jurídica y comercial a los potenciales operadores.
“Queremos que este trabajo tenga resultados y plazos claros. Nuestra propuesta es que dentro de los próximos 120 días contemos con las bases y el modelo de negocio definidos, de manera de dejar encaminado el proceso de licitación. La Zona Franca debe pasar de ser una aspiración histórica a una oportunidad real de inversión, empleo y desarrollo para Aysén”, agregó Santana.
Precio de los combustibles
En paralelo, Santana abordó con Hacienda medidas para mitigar el sobrecosto de los combustibles en Aysén, un factor que encarece la cadena logística de los sectores productivos y el transporte local.
Actualmente, localidades más apartadas como Villa O’Higgins registran diferencias superiores a los $ 300 por litro en diésel y bencina respecto de Santiago, y pagan hasta $ 210 más por litro en comparación con Coyhaique en una misma distribuidora.
Frente a esta brecha, Santana acordó integrar la mesa de trabajo liderada por el senador Calisto junto a Hacienda para evaluar mecanismos de contención tarifaria, retomando la propuesta enviada en marzo al presidente José Antonio Kast.
“Hoy día ya hay un avance y lo más importante es que tenemos acuerdo en la solicitud al ministerio de Hacienda, que tiene que ver con aumentar el subsidio al cabotaje que permite disminuir los precios de combustible puesto en Puerto Chacabuco, y también cómo podemos aminorar los costos del combustible en relación con el costo actual en Coyhaique con las distintas localidades más extremas de nuestra región”, concluyó Santana.
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