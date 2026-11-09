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Copelec y Enel inauguran estación de carga de electromovilidad en Chillán Viejo para transporte pesado

La infraestructura integra 10 puntos de carga con hasta 600 kW de potencia simultánea, con los que busca ofrecer una alternativa frente al alza de los combustibles en el transporte pesado interurbano.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 13:00 hrs.

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Copelec y Enel inauguran estación de carga de electromovilidad en Chillán Viejo para transporte pesado

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