Copelec y Enel inauguran estación de carga de electromovilidad en Chillán Viejo para transporte pesado

La infraestructura integra 10 puntos de carga con hasta 600 kW de potencia simultánea, con los que busca ofrecer una alternativa frente al alza de los combustibles en el transporte pesado interurbano.

Con 10 puntos de carga de alta potencia diseñados para atender de manera simultánea a vehículos de alto tonelaje, Cooperativa Copelec y Enel pusieron en marcha la nueva Electroestación Copelec en la Región de Ñuble. La infraestructura, emplazada en el kilómetro 407 de la Ruta 5 Sur, en Chillán Viejo, requirió la articulación entre el sector privado y autoridades para integrar equipos capaces de entregar hasta 600 kW de potencia a una sola unidad, orientados a reducir los tiempos de detención del transporte pesado de larga distancia.

El proyecto se inserta en la Carretera Eléctrica de Alta Potencia, red que busca ofrecer alternativas energéticas ante las alzas en los precios de los combustibles tradicionales, factor crítico en los costos de la industria logística. La infraestructura de esta estación eléctrica se suma al nodo ya operativo en Itahue, también en la Ruta 5 sur y considera la incorporación futura de las estaciones Los Lagartos y La Platina, proyectando una red con cobertura desde Coquimbo hasta Los Lagos.

Descentralización del abastecimiento

La iniciativa representa la entrada de Copelec a un nuevo segmento dentro del mercado energético regional. El presidente del directorio de la cooperativa, Manuel Bello, detalló que “esta obra nos permite proyectar a Ñuble hacia los nuevos desafíos que enfrenta el sector energético y el transporte, incorporando capacidades que hasta hace poco parecían lejanas para nuestra región”. Por su parte, el gerente general de la firma, Patricio Lagos, enfatizó la urgencia de infraestructura habilitante. “La electromovilidad requiere infraestructura, capacidad y soluciones que hagan posible su adopción a mayor escala, y desde Copelec estamos siendo parte de ese proceso”.