Copelec y Enel inauguran estación de carga de electromovilidad en Chillán Viejo para transporte pesado
La infraestructura integra 10 puntos de carga con hasta 600 kW de potencia simultánea, con los que busca ofrecer una alternativa frente al alza de los combustibles en el transporte pesado interurbano.
Noticias destacadas
Con 10 puntos de carga de alta potencia diseñados para atender de manera simultánea a vehículos de alto tonelaje, Cooperativa Copelec y Enel pusieron en marcha la nueva Electroestación Copelec en la Región de Ñuble. La infraestructura, emplazada en el kilómetro 407 de la Ruta 5 Sur, en Chillán Viejo, requirió la articulación entre el sector privado y autoridades para integrar equipos capaces de entregar hasta 600 kW de potencia a una sola unidad, orientados a reducir los tiempos de detención del transporte pesado de larga distancia.
El proyecto se inserta en la Carretera Eléctrica de Alta Potencia, red que busca ofrecer alternativas energéticas ante las alzas en los precios de los combustibles tradicionales, factor crítico en los costos de la industria logística. La infraestructura de esta estación eléctrica se suma al nodo ya operativo en Itahue, también en la Ruta 5 sur y considera la incorporación futura de las estaciones Los Lagartos y La Platina, proyectando una red con cobertura desde Coquimbo hasta Los Lagos.
La consolidación del punto responde a la posición estratégica de Ñuble en el flujo de carga interregional. “Este sector se ha ido transformando en un polo logístico natural, entendiendo la distancia que existe entre Santiago, Ñuble, los puertos de Biobío y el sur de Chile”, afirmó el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo.
Descentralización del abastecimiento
La iniciativa representa la entrada de Copelec a un nuevo segmento dentro del mercado energético regional. El presidente del directorio de la cooperativa, Manuel Bello, detalló que “esta obra nos permite proyectar a Ñuble hacia los nuevos desafíos que enfrenta el sector energético y el transporte, incorporando capacidades que hasta hace poco parecían lejanas para nuestra región”. Por su parte, el gerente general de la firma, Patricio Lagos, enfatizó la urgencia de infraestructura habilitante. “La electromovilidad requiere infraestructura, capacidad y soluciones que hagan posible su adopción a mayor escala, y desde Copelec estamos siendo parte de ese proceso”.
Durante la inauguración de la nueva estación, la ministra de Energía, Ximena Rincón, remarcó el compromiso estatal con el despliegue territorial de la red energética. “Cuando lanzamos la carretera eléctrica junto a Copelec y Enel, nos comprometimos que la primera inauguración en regiones iba a ser en Ñuble. Si no logramos entender que hay que aprovechar nuestros recursos, el sol, el viento, que nos permiten generar energía limpia, y que eso se traspase a la electromovilidad que nos da autonomía, quiere decir que no estamos entendiendo la obligación que tenemos con nuestro país y con las próximas generaciones”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido recienteVER MÁS
Confuturo, Credicorp, Ameris y alianza Falcom-Territoria compiten por la compra del edificio Isidora 3000
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
Walker y Von Appen marcan diferencias sobre empleo, crecimiento y liderazgo en el primer debate por presidir la CPC
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
The Legal 500 lanza guía 2027 y destaca a los mejores estudios de abogados de Chile en 28 categorías
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Hospital del Salvador obtiene su puesta en servicio provisoria pese a reparos por equipamiento e infraestructura
El hito se concretó en medio de cuestionamientos por defectos en la climatización del recinto, filtraciones y equipos faltantes. Desde el MOP aseguran que el proceso se desarrolló satisfactoriamente.
BRANDED CONTENT
Del laboratorio a la oficina: cómo y dónde diseñar espacios para startups científico-tecnológicas
Solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete