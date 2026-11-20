La firma internacional AiON, que operó el espectáculo de 1.500 drones el año pasado, sostiene que la incorporación de láseres, audio y DJ elevó innecesariamente el presupuesto. Ahora propone dos presentaciones por $ 350 millones más IVA, unos $ 182 millones menos que la oferta rechazada.

La polémica por el millonario espectáculo de drones para recibir el Año Nuevo en Iquique sumó un nuevo antecedente. La empresa internacional AiON Tech Experiences, que estuvo detrás del show de 1.500 drones realizado en la ciudad durante la celebración anterior, cuestionó los costos de la licitación por casi $ 599 millones rechazada por el Concejo Municipal y aseguró que el espectáculo podría realizarse por un monto considerablemente menor.

La compañía, especializada en espectáculos de drones en México, Latinoamérica y el Caribe, presentó una nueva alternativa que contempla dos exhibiciones de 1.000 drones cada una, por $ 350 millones más IVA. La propuesta alcanzaría los $ 416,5 millones, lo que representa una reducción cercana a 30%, equivalente a unos $ 182 millones frente a la oferta anterior.

En entrevista con DF Regiones, Ricardo Durán, representante de AiON Tech Experiences explicó que el presupuesto de la licitación rechazada consideraba una serie de servicios adicionales que, a su juicio, elevaron innecesariamente el costo del evento. "La propuesta anterior tenía muchos costos añadidos de láser, de DJ, que se tenían que justificar a las especificaciones de la licitación. Había varias personas dentro de esa licitación y creo que eso elevó el costo innecesariamente", afirmó.

AiON estuvo a cargo del espectáculo de 1.500 drones realizado el Año Nuevo pasado en Iquique, como subcontratista de la empresa chilena Pro Dron, que se adjudicó el evento. Según su representante, fue el show más grande que la compañía había realizado hasta ese momento.

Esta vez, la oferta es distinta. La empresa plantea dos presentaciones de 1.000 drones cada una, sin los servicios adicionales que encarecían la licitación anterior. La primera sería a las 22:00 horas, denominada "Iquique, el orgullo de su gente", y la segunda a las 23:59 horas, para recibir 2027.

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Tecnología que reduce los costos

La reducción del presupuesto también responde a cambios tecnológicos. Durán explicó que la empresa invirtió durante este año en una nueva generación de drones que permite realizar varios vuelos durante una misma noche, sin necesidad de reemplazar manualmente las baterías de los dispositivos.

"Estos drones están diseñados para esto, incluso tienen la capacidad de cargar en sus cajas. Entonces por eso podríamos volar dos veces", detalló.

De acuerdo con el ejecutivo, los equipos pueden aterrizar y quedar nuevamente disponibles en aproximadamente 40 minutos, lo que permitiría realizar las dos presentaciones utilizando una misma flota de 1.000 drones.

La compañía, que lleva seis años en la industria y ha desarrollado eventos en más de 14 países, también ha aumentado su capacidad operativa. Según Durán, participó recientemente junto a un socio tecnológico en una presentación que involucró 11.000 drones y ya ha ejecutado espectáculos propios con 2.000 dispositivos. A partir de esta experiencia, el representante de AiON planteó que las licitaciones de este tipo deberían evaluar no solo los requisitos administrativos, sino también la tecnología y capacidad operativa de las empresas interesadas.

"Desafortunadamente, la licitación no pregunta las capacidades de las empresas para hacer un espectáculo de este tamaño. Solo pregunta papeles, licencias, pólizas, que es parte de", sostuvo.

El factor tiempo

La nueva propuesta aparece en medio de las dudas sobre la posibilidad de organizar una celebración alternativa. Tras el rechazo de la licitación por seis votos contra cinco, el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, sostuvo que no existen condiciones para preparar otro espectáculo a pocas semanas del Año Nuevo.

En declaraciones publicadas el sábado en medios locales, el jefe comunal afirmó que levantar una nueva licitación es "Técnicamente imposible" y descartó contar con un plan alternativo. También advirtió sobre las consecuencias que podría tener la cancelación del espectáculo para los servicios turísticos de la ciudad.

Sin embargo, desde AiON aseguran que todavía existe una posibilidad técnica de realizar el evento, aunque reconocen que los plazos son cada vez más ajustados. Durán reveló que lleva cerca de tres semanas intentando comunicarse con el municipio para presentar alternativas, sin obtener respuesta.

"Llevo tal vez tres semanas enviando correos al alcalde, a la oficina de partes, a todos los concejales pidiendo una audiencia, incluso por la ley del lobby", explicó. El ejecutivo aseguró que tampoco han recibido confirmación de recepción de sus solicitudes, por lo que optaron por dar a conocer públicamente la propuesta.

La empresa advierte que cualquier decisión deberá adoptarse antes de mediados de diciembre, ya que los drones deben traerse desde otros países y eso requiere tiempo. Aunque AiON dice estar preparada para realizar el espectáculo, todavía no hay un acuerdo con el municipio.

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La apuesta turística de AiON

Más allá de la celebración de fin de año, la compañía ve en Iquique una oportunidad para desarrollar espectáculos tecnológicos vinculados al turismo. Durán explicó que la ciudad lleva tres años aumentando progresivamente la cantidad de drones utilizados en sus celebraciones, lo que, a su juicio, ha contribuido a generar interés entre visitantes y empresas turísticas.

Como referencia mencionó el caso de Chongqing, en China, donde se realizan exhibiciones semanales con miles de drones, una experiencia que considera replicable a otra escala en ciudades con atractivo turístico.

AiON cuenta con bases operativas en Cancún y Los Cabos, México, además de República Dominicana, Costa Rica y Miami, Estados Unidos. Para este Año Nuevo prepara presentaciones en otros países con flotas de entre 500 y 1.000 drones, mientras que en Chile mantiene su interés concentrado en Iquique.

La empresa busca que su nueva propuesta pueda ser evaluada antes de mediados de diciembre, fecha que considera límite para coordinar el traslado internacional de los equipos y las operaciones necesarias para las presentaciones del 31 de diciembre.

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Arica apuesta por fuegos artificiales

Mientras en Iquique sigue la incertidumbre por la realización del show de drones, Arica ya prepara su celebración de Año Nuevo con un espectáculo de fuegos artificiales en tres horarios, a las 21:00, 00:00 y 00:30 horas.

La iniciativa también apunta a atraer visitantes, especialmente de Tacna. Fuentes del sector hotelero ariqueño manifestaron buenas expectativas por la llegada de turistas y señalaron que ya están recibiendo reservas para esa fecha.

De esta manera, ambas ciudades del extremo norte buscan aprovechar las celebraciones de fin de año para impulsar el turismo, aunque con escenarios distintos. Mientras Arica avanza en los preparativos de su espectáculo, Iquique aún no define si podrá concretar una nueva alternativa tras el rechazo de la licitación por $ 598 millones.