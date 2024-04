Los temas que nos inspiraron

Señal DF

Sandra Burgos Alvarado Editora Jefe Señal DF

Estimado lector:

Esta semana quisimos profundizar en la disputa que libran los dos gigantes del litio: SQM y Tianqi. Su disputa por el Salar de Atacama y el acuerdo de Codelco se ha tomado ya varias portadas de los medios, por lo cual consideramos relevante conocer que hay realmente tras las intenciones de Tianqi, su estrategia, los movimientos que está haciendo y lo que viene.

De paso en el reporteo, nos encontramos con movimientos en las sociedades Cascadas, ajustes que se conocerán en los próximos días y que buscan que Francisca Ponce Pinochet, la hija de Julio Ponce, ingrese a sus directorios como vicepresidenta, cargo que le cedería Patricio Contesse Fica.

Pero quisimos también dar un paso más y fuimos a buscar fuera de nuestras fronteras para saber cómo se está librando esta batalla a nivel global revisando todos los países donde se ubican las principales minas de litio.

También conversamos con Alejandro Sanhueza, el nuevo CFO de Codelco, quien asumió hace tres meses con la misión de hacerse cargo de las finanzas de la minera estatal. No es una misión fácil, considerando que Codelco tiene una deuda de más de US$ 20 mil millones, con un pago anual de US$ 800 millones por concepto de intereses. Nos contó sus planes para bajar los costos de la empresa, mejorar el Ebitda y nos adelantó una mejoría en la producción. Dada la relevancia de sus palabras, le dedicamos la portada de esta edición de Señal DF.

Este es año de elecciones en Estados Unidos, así que dimos una profunda revisión a las cifras de ese país. La primera economía del planeta ha tenido un crecimiento real de 8% desde 2019 y está dando una dura batalla para reducir la inflación. De hecho, esta semana volvió a tener un traspié. El mundo sigue atento a cada paso a la espera de la decisión que tomará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell respecto de las tasas de interés.

Ahora que ha finalizado el plazo para que las empresas informen a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) los resultados del año pasado, buscamos a aquellas empresas del IPSA que tras la entrega de resultados mejoraron su recomendación y nos encontramos con 12 nombres que tuvieron un desempeño mejor al esperado.

El mundo camina de manera inexorable a la electromovilidad así que nos adentramos en la guerra que están sosteniendo los fabricantes de autos eléctricos en el mundo. Nos encontramos una superioridad china que está poniendo en serios aprietos a sus competidores europeos y estadounidenses. En pocos años, la industria automotriz china ha logrado fabricar autos más rápidos y baratos y está conquistando las carreteras del planeta.

En nuestra sección Análisis Forense examinamos en detalle a Antofagasta Plc, la acción del brazo minero del grupo Luksic y que este martes cerró con un máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres y que en el año completa un alza de 32%.

Para los fanáticos de las criptomonedas, esta semana preparamos un informe sobre ethereum y su carrera por los ETF.

También nos pareció relevante destacar el talento chileno fuera de nuestras fronteras y proponemos que sigan a Cristóbal Monje, quien asumió hace seis meses como cabeza de Fidelity International en América Latina.

Y para quienes están atentos a los movimientos en el ámbito político, preparamos un reportaje sobre las divisiones internas del PC que se intensificaron con la imputación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.