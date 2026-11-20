“La experiencia me ha confirmado que los grandes resultados no se improvisan. Se construyen con consistencia”, posteó esta semana Gerardo Spoerer Hurtado quien, tras una trayectoria de 30 años en Bci, en unos dos meses más -el próximo 18 de enero- se convertirá en el gerente general del banco Bci, sucediendo a Eugenio von Chrismar, quien pasa a encabezar Bci Group.





Nacido en Concepción, Spoerer creció entre Curicó, Chillán, un campo en Bulnes y Santiago, ciudad esta última donde estudió ingeniería comercial en la Universidad de Chile, coincidiendo en la FEN con otros conocidos personajes del mundo de los negocios chileno, como Manfred Paulmann, Alberto Schilling, Martín Krausse y Daniel Daccarett.



Esos estudios los complementó con un MBA y un AMP en el IESE Business School de la Universidad de Navarra. Y aunque su vida profesional partió en el Bice -donde fue analista de riesgo y operador de mesa de dinero-, su carrera ha estado marcada por el BCI, grupo al que entró en 1996 como gerente de Desarrollo de Negocios, Finanzas y Filiales.



Claro que en su vida más personal, Spoerer ha desarrollado varios intereses. Personas que lo conocen cuentan que Spoerer es un gran aficionado a los juegos de mesa y le gusta jugar con sus hijos. Esta afición la comenzó a desarrollar desde muy chico, juntándose con sus primos en el campo, y luego les traspasó esa tradición a sus hijos, valorando en este pasatiempo que permite conocerse y genera un ambiente familiar, a lo que se suma la estrategia, que va muy en su esencia, prefiriendo juegos, como Catán, Risk, Carcassonne.



Otro de los pasatiempos predilectos de Spoerar es la pesca con mosca: la aprendió de chico con su papá y ha pescado toda su vida. Quienes lo conocen indican que disfruta de todo el proceso, desde hacer sus propias moscas y estudiar el lugar donde va a pescar, hasta la tranquilidad del entorno, algo que compartió con su papá y que hoy comparte con sus hijos, yernos y nueras. Ha pescado en la mayoría de los ríos del sur de Chile.



El gusto por armar sus propias moscas tiene que ver también con algo más amplio: a Spoerer le encanta construir. Arma maquetas y mecanos, y también le gustan mucho los trenes. Es un gran aficionado a la arquitectura y fanático de Gaudí, no sólo de su obra, sino de la forma en que la concebía.



Entre sus logros en Bci -firma en la que desde 2016 encabeza la División Wholesale & Investment Banking- cuentan, por ejemplo, que en 2001 fundó la filial Bci Securitizadora, que en tres años alcanzó el liderazgo del mercado chileno de bonos securitizados.



En su vida profesional, aparte del Bci, ha sido profesor de Finanzas en el pregrado de la Universidad de los Andes y dictó la cátedra de Tópicos Avanzados de Finanzas y Mercado de Capitales en programas de máster de la casa de estudios.