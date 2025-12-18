El “elefante en la habitación" del talento femenino en minería, desde las aulas hasta la toma de decisiones

Por Nathalie Rimmelin, project engineer –de Collahuasi Ujina Growth Project Bechtel Mining & Metals, presidenta de la Red de Ingenieras en Minas de Chile #SoyPromociona

La minería enfrenta un desafío que ya no puede abordarse únicamente desde la cultura organizacional o la reputación corporativa. La baja participación femenina en etapas formativas STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) y en espacios de toma de decisiones constituye un riesgo estratégico con impactos directos en la calidad de las decisiones, la sostenibilidad del negocio y la competitividad de largo plazo en la cadena de valor.

Sabemos que en 2025 la participación femenina en la gran minería en Chile alcanzó 23,1%, posicionando al país como referente internacional, según el Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025–2034 (CCM–Eleva). Estos avances responden a políticas públicas consistentes, cambios organizacionales y al trabajo sostenido de redes profesionales que han ampliado el acceso y visibilizado talento.

Sin embargo, si evaluamos desde una gestión de riesgos organizacionales existen dos dimensiones desafiantes: la formación temprana del talento femenino y la participación efectiva en la toma de decisiones estratégicas.

En Chile, en 2024, las mujeres representaron cerca del 20% de la matrícula en carreras STEM y menos del 15% en ingenierías directamente vinculadas a la minería, lo que restringe el pool futuro de profesionales.

Esta brecha se reproduce posteriormente en la estructura de liderazgo: la presencia femenina en cargos de toma de decisiones del sector no supera el 20,2%, limitando la diversidad de perspectivas en decisiones clave de inversión, operación y estrategia organizacional.

Desde los impactos, estudios de la OCDE, el Banco Mundial y McKinsey demuestran que equipos diversos fortalecen la evaluación de riesgos y mejoran la toma de decisiones en contextos complejos e inciertos, incrementando hasta en 25% la probabilidad de un mejor desempeño financiero.

El “elefante en la mesa”, es decir el problema evidente, aparece en las salas de clases, las niñas y adolescentes deben contar con referentes que visibilicen una industria transversal, motivando la vocación femenina en áreas clave para la minería del futuro, justo cuando la industria proyecta la incorporación de casi 37 mil nuevos trabajadores a 2034, en un escenario de acelerada automatización y digitalización.

Recordemos que la industria minera aporta cerca del 14% del PIB nacional y el 57% de las exportaciones del país (Vantaz Group), por lo tanto, gestionar el talento desde la formación y asegurar la presencia de mujeres en la toma de decisiones es una decisión estratégica clave para la continuidad, resiliencia y competitividad de la principal industria de Chile.

Si hoy se están definiendo las inversiones, la automatización y la gestión de riesgos del negocio que marcarán el futuro de la minería, entonces ¿Quiénes están sentados en esas mesas de decisión y qué parte del talento estamos dejando sistemáticamente fuera?