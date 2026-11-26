La titular de Energía participará en la 4th Belt and Road Energy Ministerial Conference y tiene encuentros agendados con China Internacional Water and Electric Corporation, China Southern Power Grid y Huawei.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover inversiones que contribuyan a la transición energética de Chile, la ministra de Energía, Ximena Rincón, inició una visita a China que se extenderá hasta el 2 de diciembre. La agenda contempla reuniones con autoridades, empresas e incluso una visita a la gigante State Grid.

Rincón participará en la 4th Belt and Road Energy Ministerial Conference y, según pudo confirmar Diario Financiero, la secretaria de Estado tiene encuentros agendados con China Internacional Water and Electric Corporation, China Southern Power Grid y Huawei.

Desde la cartera que lidera Rincón indican que la visita permitirá también conocer de primera fuente el liderazgo que hoy ejerce China en tecnologías asociadas a la transición energética. Esto, ya que el gigante asiático concentra una parte significativa de la producción mundial de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares e hidrógeno, elementos clave para el desarrollo de la nueva economía energética global. Así, Chile busca consolidarse como un destino atractivo para la inversión energética internacional.

Tras aterrizar el jueves (en horario del gigante asiático), la ministra ya concretó una reunión bilateral con WANG Hongzhi, administrador de la National Energy Administration (NEA) y máxima autoridad energética de China. Este encuentro tenía el objetivo de dar continuidad al memorando de entendimiento sobre cooperación para la transición energética suscrito entre ambos países en 2025, así como identificar nuevas oportunidades de colaboración.

Visita a State Grid

Uno de los focos de la visita de Rincón será conocer experiencias internacionales para enfrentar algunos de los principales desafíos del sistema eléctrico chileno: fortalecer las redes, mejorar la calidad del servicio, integrar más energías renovables y prepararse para el crecimiento de nuevas industrias intensivas en consumo energético.

Con ese telón de fondo, la autoridad realizará una visita técnica a State Grid Corporation of China, la mayor empresa eléctrica del mundo y uno de los principales operadores globales de infraestructura de transmisión y distribución. La gigante china tiene una presencia clave en Chile. A través de sus filiales CGE y Chilquinta, la compañía atiende al 57% de los clientes de distribución eléctrica del país y opera más de 3.600 kilómetros de líneas de transmisión.

Desde el Ministerio de Energía indican que uno de los temas de interés será la experiencia china en la tecnología que permite conocer consumos en tiempo real, detectar fallas con mayor rapidez, dar mejores respuestas y relevar la información disponible para los usuarios. Precisan que Chile considera esta materia dentro de las iniciativas asociadas a la modernización y digitalización de las redes eléctricas.

Asimismo, la agenda abordará el desafío de integrar mayores volúmenes de energías renovables, teniendo en cuenta que Chile superó los 6.000 GWh de energía renovable vertida durante 2025, mientras que China ha desarrollado algunas de las redes de transmisión e integración renovable más grandes del mundo.

Las reuniones permitirán además -dicen- intercambiar experiencias sobre el crecimiento de los data centers y la inteligencia artificial.