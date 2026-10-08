EY desafía a Deloitte en outsourcing mientras acelera el crecimiento de sus ingresos

Los resultados de EY reflejan la reorganización de la firma -que cuenta con una plantilla de 415.000 personas-, con un enfoque en los denominados "servicios gestionados".

Los ingresos anuales de la firma de las Big Four aumentaron un 4,7% hasta alcanzar los US$ 57.000 millones en el ejercicio terminado a junio, gracias a la expansión de sus servicios de consultoría y fusiones y adquisiciones.

El crecimiento de los ingresos globales de EY se aceleró durante el último año, a medida que la firma —integrante del grupo de las "Big Four"— ha buscado ganar terreno frente a su rival Deloitte como importante proveedor de outsourcing o servicios de externalización para empresas de todo el mundo.

La firma también se vio favorecida por una intensa actividad de fusiones y adquisiciones que impulsó su negocio de asesoramiento en transacciones, contribuyendo a elevar los ingresos globales de EY un 4,7%, hasta alcanzar los US$ 57.000 millones en el ejercicio cerrado el 30 de junio.

Esta cifra contrasta con el crecimiento del 4,0% registrado en los 12 meses anteriores y supera la tasa de crecimiento anual más reciente de Deloitte (3,8%), excluyendo el efecto de las fluctuaciones cambiarias.

PwC y KPMG, las otras dos firmas de auditoría y consultoría que completan el grupo de las "Big Four", aún no han presentado sus cifras de ingresos.

Raj Sharma, socio director global de crecimiento e innovación de EY, señaló que los resultados reflejan la reorganización de la firma —que cuenta con una plantilla de 415.000 personas—, la cual incluyó un enfoque en los denominados "servicios gestionados", que permiten asumir funciones de back-office, fiscal, finanzas y tecnología de la información (TI) para los clientes.

Si bien la plantilla total de EY creció apenas un 2% el año pasado —tras realizar recortes de empleo en la región de las Américas—, se registró un aumento del 12% en el personal de los centros de servicios globales y otras áreas centralizadas, incluidas aquellas dedicadas al desarrollo de tecnología para uso interno en toda la firma.

Aunque Deloitte lidera el segmento de outsourcing entre las "Big Four", EY informó que su propio negocio de servicios gestionados creció un 13 % durante el último año, alcanzando unos US$ 7.000 millones. La mayor parte de estos servicios se comercializa entre clientes del área fiscal, cubriendo aspectos como el cumplimiento normativo; no obstante, también se observó un crecimiento del 20% en los servicios gestionados para clientes de la división de consultoría, incluyendo servicios de TI como la ciberseguridad.

"Los resultados en servicios gestionados son el fruto de la convergencia de todas estas iniciativas que han cobrado vida en los últimos seis o siete meses", afirmó Sharma.

Asesoramiento estratégico

EY Parthenon, la división especializada en asesoramiento estratégico y de transacciones, fue el área de mayor crecimiento de EY durante el último año, con unos ingresos de US$ 6.800 millones, lo que supone un incremento del 7,4% en términos de moneda constante. La división de mayor tamaño, Auditoría, fue la que registró el crecimiento más lento, con un aumento del 3% hasta los 18.900 millones de dólares. El área de Impuestos creció un 6%, alcanzando los 13.800 millones de dólares.

La firma señaló que ayudar a los clientes a implementar inteligencia artificial (IA) impulsó el crecimiento de su división de consultoría, cuyos ingresos aumentaron un 4,4%, hasta alcanzar los US$ 17.400 millones. Aunque este ritmo fue más lento que el del año anterior, la división no sufrió una desaceleración tan acusada como la rama de consultoría de Deloitte. Deloitte presentó sus cifras de ingresos el mes pasado.

Las firmas del grupo "Big Four", estructuradas como una red de sociedades privadas de propiedad local, no publican cifras globales de beneficios; sin embargo, Sharma afirmó que EY aumentó su rentabilidad durante el ejercicio cerrado en junio.

"A todas nuestras firmas miembro les ha ido bien en ese aspecto", declaró. "Esto no se debe únicamente a la tecnología, sino también a los cambios en el modelo operativo. Hemos reducido niveles jerárquicos, hemos hecho nuestras operaciones mucho más ágiles y seguimos simplificando procesos".

Asimismo, pronosticó que EY continuará aumentando su plantilla, aun cuando incorpore más IA a sus propias operaciones. "Las tasas de crecimiento de la plantilla no serán iguales a las de antaño, pero sin duda seguirá habiendo un aumento en el número de empleados".