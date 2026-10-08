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EY desafía a Deloitte en outsourcing mientras acelera el crecimiento de sus ingresos

Los ingresos anuales de la firma de las Big Four aumentaron un 4,7% hasta alcanzar los US$ 57.000 millones en el ejercicio terminado a junio, gracias a la expansión de sus servicios de consultoría y fusiones y adquisiciones.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 8 de octubre de 2026 a las 14:50 hrs.

EY resultado de empresas Big Four Deloitte
Los resultados de EY reflejan la reorganización de la firma -que cuenta con una plantilla de 415.000 personas-, con un enfoque en los denominados "servicios gestionados".

Los resultados de EY reflejan la reorganización de la firma -que cuenta con una plantilla de 415.000 personas-, con un enfoque en los denominados "servicios gestionados".

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