Starbucks evalúa la posibilidad de adquirir Chipotle que resultaría en la mayor adquisición de restaurantes de la historia

Las acciones de la cadena de restaurantes de comida mexicana, que tiene un valor de mercado de US$ 41.000 millones, subieron más de 8% tras conocerse la noticia.

Starbucks ha estudiado la posibilidad de adquirir Chipotle Mexican Grill, en una ambiciosa maniobra para unir a dos de las marcas más conocidas de Estados Unidos en una operación que se convertiría en la mayor fusión de la historia del sector de la restauración.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la cadena de cafeterías líder en el mundo ha estado trabajando con asesores en los últimos meses en una propuesta de adquisición de Chipotle, una cadena de burritos con un valor de mercado de US$ 41.000 millones.

No se pudo determinar el estado de los planes de adquisición de Starbucks ni si la compañía ha presentado alguna oferta formal a Chipotle.

Según advirtieron los expertos, un acuerdo transformador de esta magnitud podría tener dificultades para concretarse, y es posible que la fusión nunca se materialice dada la complejidad de combinar dos gigantes del sector de consumo.

Los planes iniciales también reunirían a Brian Niccol, director ejecutivo de Starbucks, con la cadena de comida rápida donde se labró su reputación durante sus seis años como director ejecutivo. Desde que Niccol dejó Chipotle en agosto de 2024, el valor de sus acciones se ha reducido casi a la mitad.

Las acciones de Starbucks cayeron un 3,6% tras la publicación del informe del Financial Times, lo que sitúa su capitalización bursátil en US$ 103.000 millones. Las acciones de Chipotle subieron un 8% al inicio de la jornada y ahora avanzan más de 6%.

Una posible adquisición de Chipotle eclipsaría la compra que Burger King hizo en 2014 de la cadena canadiense de café y donuts Tim Hortons por US$ 11.400 millones, la mayor adquisición de un restaurante hasta la fecha.

También destacaría como la última megatransacción en un auge de fusiones y adquisiciones, a medida que las empresas estadounidenses intentan aprovechar la regulación antimonopolio laxa bajo el mandato del Presidente estadounidense Donald Trump.

Un acuerdo daría lugar a una empresa combinada con ventas de casi US$ 50.000 millones el año pasado. Starbucks cuenta con aproximadamente 41.000 tiendas propias y franquiciadas, dos quintas partes de ellas en Estados Unidos. Casi la totalidad de los 4.200 restaurantes de Chipotle se encuentran en Estados Unidos.

Starbucks declinó hacer comentarios. Chipotle no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Bajo la dirección de Niccol, la cadena de cafeterías se encuentra en las primeras etapas de una recuperación, denominada estrategia "Back to Starbucks", que está empezando a dar sus frutos con un aumento en las ventas y los beneficios de las tiendas ya existentes.

Su plan incluye la incorporación de baristas, la introducción de nuevos productos en el menú, la agilización del servicio y la renovación de las cafeterías. Ha contratado a dos exejecutivos de Chipotle, Tressie Lieberman y Stephen Piacentini, para dirigir el marketing y el desarrollo de las cafeterías, respectivamente.

Las acciones de Starbucks se dispararon un 24% el día en que se anunció el fichaje de Niccol por la cadena de cafeterías, en un momento en que su junta directiva estaba bajo presión del inversor activista Elliott Management para revertir una fuerte caída en las ventas.

Niccol fue director ejecutivo de Chipotle durante más de seis años, ganándose una reputación como ejecutivo estrella de la restauración tras liderar la recuperación de la empresa después de una grave crisis de seguridad alimentaria. Anteriormente trabajó en Yum Brands, propietaria de grupos de restaurantes como la cadena de pollo frito KFC y la cadena mexicana Taco Bell.

Sigue teniendo una casa en Newport Beach, California, la ciudad donde se encuentra la sede de Chipotle, donde Starbucks, con sede en Seattle, construyó una oficina ejecutiva satélite.

Las acciones de Chipotle han caído casi un 20% en el último año, afectadas en parte por el temor de los consumidores después de que la compañía retirara el verano pasado los chiles jalapeños de un proveedor vinculado a un brote de salmonela. El director ejecutivo Scott Boatwright se desempeñó como director de operaciones de Chipotle bajo la dirección de Niccol.