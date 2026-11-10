Exxon da un primer paso hacia su posible regreso petrolero a Venezuela

La firma estadounidense avanzó hacia un posible regreso a la nación caribeña casi dos décadas después de salir del país, al iniciar negociaciones formales con el gobierno para explotar uno o más yacimientos petroleros.

ExxonMobil firmó un memorando de entendimiento con el gobierno y la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para explorar “posibles oportunidades en el sector de exploración y producción”, dijo en un comunicado la empresa con sede en Spring, Texas. Este tipo de acuerdos suele ser no vinculante.

La medida de la mayor petrolera estadounidense representa un nuevo avance en los esfuerzos de la administración Trump por reactivar el sector petrolero venezolano tras destituir al antiguo líder Nicolás Maduro en enero. Desde entonces, Chevron acordó invertir US$ 7.000 millones para impulsar la producción, mientras varias empresas más pequeñas obtuvieron derechos de perforación en el país sudamericano, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Sin embargo, pese a la intensa actividad, ExxonMobil se mostró relativamente cautelosa. Días después de la destitución de Maduro, el director ejecutivo Darren Woods participó en una reunión en la Casa Blanca y calificó a Venezuela como un “país en el que no se puede invertir”, dada su situación en ese momento.

“Este memorando es un primer paso significativo, pero cualquier inversión futura requeriría políticas estables, una normativa clara, sólidas protecciones a la inversión y rendimientos competitivos”, dijo ExxonMobil en el comunicado del lunes.

La Presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, dijo que el memorando de entendimiento abarcaba tanto zonas greenfield como brownfield -yacimientos petroleros vírgenes y aquellos ubicados en explotaciones existentes o cerca de ellas, respectivamente- que albergan “miles de millones de barriles”. El acuerdo se firmó tras meses de negociaciones, explicó durante una transmisión de la televisión estatal.

Aunque el acuerdo aumenta la probabilidad de que ExxonMobil vuelva a Venezuela, Woods mantiene la cautela, dado que la empresa sufrió la nacionalización de sus activos en el país en dos ocasiones durante los últimos 50 años.

“Se están haciendo progresos en esas áreas: se está trabajando en los regímenes fiscales, en los regímenes jurídicos, en la protección de los inversionistas; hay una serie de cuestiones que están, en cierto modo, en marcha, pero aún queda camino por recorrer”, dijo Woods en una conferencia telefónica con analistas el mes pasado.

Aun así, si la empresa llegara a cerrar un acuerdo más vinculante, representaría un importante voto de confianza en que el clima de inversión de Venezuela cambió de manera fundamental.

“Un país considerado ‘no apto para la inversión’ a principios de este año ya está atrayendo un compromiso significativo por parte de una de las mayores empresas energéticas del mundo”, dijo el secretario de Energía, Chris Wright, en X.

Woods calificó al país como “no apto para la inversión” durante una reunión en la Casa Blanca poco después de que el ejército estadounidense capturara a Maduro en enero. El director ejecutivo agregó en ese momento que creía que Venezuela tenía el potencial de cambiar con la ayuda de la administración Trump.

En los meses transcurridos desde entonces, Rodríguez impulsó varios cambios favorables a los inversores, entre ellos nuevas leyes sobre hidrocarburos y una disposición a negociar las elevadas tasas impositivas y regalías de Venezuela. En agosto, la administración Trump llegó a un acuerdo con North American Blue Energy Partners, una empresa de capital cerrado dirigida por el polémico magnate energético venezolano Alejandro Betancourt, y apoyó a empresas con sede en EEUU en sus esfuerzos por cerrar acuerdos e impulsar la producción.

Las inversiones de ExxonMobil se realizarían “en condiciones muy favorables” que estarán “respaldadas por un marco jurídico sólido”, dijo Rodríguez el lunes. “A cambio, Venezuela obtendrá beneficios que fomentarán el desarrollo nacional y el crecimiento económico”.

Están en juego las reservas petroleras de Venezuela, que ascienden a 300.000 millones de barriles y que, según la OPEP, son las mayores del mundo. El gigante petrolero de Texas abandonó el país a principios de la década de 2000 después de que el entonces Presidente Hugo Chávez nacionalizara sus activos, tras una expropiación previa en la década de 1970.

“Como puede imaginar, volver a entrar por tercera vez requeriría unos cambios bastante significativos”, dijo Woods al mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la reunión en la Casa Blanca en enero.

Más recientemente, Woods dijo que la experiencia de ExxonMobil con el crudo pesado canadiense podría darle una ventaja competitiva en Venezuela, donde el petróleo tiene una viscosidad similar.

“Eso va a requerir una escala, una capacidad tecnológica y una capacidad operativa que, francamente, muy pocas empresas tienen”, dijo en la conferencia con analistas celebrada en octubre.

Chevron no abandonó Venezuela durante el mandato de Chávez, sino que optó por renegociar sus contratos con la petrolera estatal Pdvsa. Los activos de Chevron se vieron afectados durante años por las sanciones de EEUU, pero ahora la empresa se encuentra en una posición privilegiada para beneficiarse de la recuperación de Venezuela, lo que aumenta la presión competitiva sobre sus rivales.