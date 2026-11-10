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Exxon da un primer paso hacia su posible regreso petrolero a Venezuela

La firma estadounidense avanzó hacia un posible regreso a la nación caribeña casi dos décadas después de salir del país, al iniciar negociaciones formales con el gobierno para explotar uno o más yacimientos petroleros.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 16:40 hrs.

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Exxon da un primer paso hacia su posible regreso petrolero a Venezuela

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